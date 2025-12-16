OneRepublic演唱會12/19高雄巨蛋開唱！入場須知、周邊資訊一次看
OneRepublic演唱會將於12/19登陸高雄巨蛋！共和世代OneRepublic確定四度訪台，帶著《ONEREPUBLIC 2025 LIVE IN KAOHSIUNG》巡演二度登上高雄巨蛋，演唱會門票分四階段販售還有兩個專區購票，6/20官方預售、6/21星展萬事達卡友預售、6/23 Live Nation Taiwan會員預售、6/24拓元售票系統全面開賣。演唱會票價最高$4,900相當親民，死忠粉絲可以另外加購限量升級VIP，享優先入場、VIP紀念吊牌與掛繩和VIP獨家紀念禮等福利。OneRepublic演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。
OneRepublic演唱會｜時間地點
演出日期：2025/12/19（五）18:00
演出地點：高雄巨蛋
開場嘉賓：Mishaal Tamer
OneRepublic演唱會｜入場須知
VIP報到及整隊時間：15:30~VIP優先入場前
VIP優先入場時間：
16:30~16:45👉ON STAGE PHOTO VIP EXPERIENCE
16:50~17:00👉VIP EXPERIENCE
VIP團體照：16:30~16:50（ON STAGE PHOTO VIP EXPERIENCE）
一般觀眾入場時間：17:00
開演時間：
18:15 ~ 19:00👉開場嘉賓 Mishaal
19:30👉OneRepublic
OneRepublic演唱會｜周邊商品販售資訊
VIP 周邊優先購：15:30~16:15
一般觀眾購買：15:30~16:15（若售完會提前結束）
付款方式：現金、信用卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay
VIP 周邊優先購買，須出示本場演唱會票券及 VIP Upgrade 票券，方可進行購買。
OneRepublic演唱會｜售票時間
【藝人官方預售】
售票時間：2025/06/20（五）12:00～23:59
售票平台：拓元【Mastercard專區】
注意事項：請至OneRepublic官方網站或官方社群，以獲得更多詳細資訊。
【星展萬事達卡卡友預售】
售票時間：2025/06/21（六）10:00～2025/06/23（一）10:00
購票資格：僅限星展萬事達卡信用卡與簽帳金融卡付款。
注意事項：更多訊息請至星展官網確認。
【Live Nation Taiwan會員預售】
售票時間：2025/06/23（一）12:00～23:59
售票平台：Live Nation Taiwan官網
小提醒：先登入Live Nation Taiwan會員和拓元售票系統會員，跳轉時可節省登入時間。
【正式開賣】
售票時間：2025/06/24（二）13:00
售票平台：拓元
【台灣大哥大/MyVideo會員獨享購票專區】
售票時間：2025/06/24（二）13:00～2025/06/27（五）13:00
售票平台：拓元
購票資格：台灣大哥大Taiwan Mobile/MyVideo會員專享購票，需輸入由台灣大哥大/MyVideo提供之購票序號以進行購票，數量有限，售完為止。購票序號取得方式請洽台灣大哥大客服app優惠專區及MyVideo會員中心。
【星展萬事達卡飛行世界之極卡和飛行世界商務卡卡友精選票】
售票時間：2025/06/24（二）13:00
售票平台：拓元
注意事項：更多訊息請至星展官網確認。
OneRepublic演唱會｜票價、高雄巨蛋座位圖
演出票價：NT$4,900 / $3,900 / $3,800 / $3,400 / $2,900 / $2,400
座位圖：
OneRepublic演唱會｜限量升級VIP
開賣時間：2025/06/20（五）12:00
注意事項：限量升級VIP (VIP Upgrade) 的票券及金額，並未包含演唱會門票，請於購買「升級VIP」之前，確認您已持有同場次的演唱會有效入場票券。並請特別注意，不同場次不得互通使用。
購買連結：拓元
內容包含：
【ON STAGE PHOTO VIP EXPERIENCE】NT$ 7,000
在藝人即將演出的舞台上，由專業攝影師為各位拍攝團體照（10人/組）
優先入場（限站區，將會是第一批入場）
VIP紀念吊牌與掛繩（一組）
VIP獨家紀念禮
周邊商品優先購買權（限演出現場有販售時）
【VIP EXPERIENCE】NT$ 4,500
優先入場（限站區，將會是第二批入場）
VIP紀念吊牌與掛繩（一組）
VIP獨家紀念禮
周邊商品優先購買權（限演出現場有販售時）
OneRepublic演唱會｜必聽熱門歌單
《All The Right Moves》
《Stop and Stare》
《Secrets》
《Good Life》
《Counting Stars》
《I Ain't Worried》
《Love Runs Out》
《Rescue Me》
（影片來源：OneRepublic YouTube，若遭移除請見諒）
💠更多演唱會懶人包：
● 莎拉布萊曼演唱會：7/19、7/20 台北流行音樂中心開唱
● Camila演唱會：8/14 高雄流行音樂中心開唱
● STING史汀演唱會：9/27 高雄流行音樂中心開唱
