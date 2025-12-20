OneRepublic萊恩穿「宮廟背心」畫面爆笑 加碼宣布明年喜訊

OneRepublic主唱Ryan Tedder開心穿著 宮廟背心熱情開唱。Live Nation Taiwan提供

四度訪台、二度完售高雄巨蛋、葛萊美獎入圍肯定的搖滾天團OneRepublic（共和世代），聖誕節前夕帶著《ONEREPUBLIC 2025 LIVE IN KAOHSIUNG》再次完售熱血開唱，征服高雄巨蛋，全能主唱Ryan Tedder（萊恩泰德）還穿著「萊恩款」宮廟背心登台，畫面逗趣又接地氣。

「萊恩款」宮廟背心正面印有「萊恩泰德」中文名及標語「經典不敗 共和世代」彰顯Ryan Tedder 多年來打造無數冠軍金曲的輝煌成就，也象徵樂迷對共和世代經典作品的熱血喜愛，背面則巧妙預告 2026 年3月4日將前進台北，二度站上台北小巨蛋開唱！

演唱會一開場，主唱Ryan Tedder驚喜身穿特製「萊恩款」宮廟背心登場，隨著節奏感爆棚的〈Born〉震撼揭幕，金色彩帶瞬間狂噴，全場氣氛直衝最高點。緊接著〈Secrets〉、〈Run〉、〈Stop And Stare〉等多首破億神曲連發，首首引爆全場大合唱，讓萬人徹底沉浸在 OneRepublic 的音樂魅力之中。唱到〈RUNAWAY〉時，更即興將歌詞改為「My friends in 高雄 they don’t know…」，瞬間點燃現場情緒，引來全場尖叫。

隨後Ryan Tedder用中文熱情向高雄打招呼：「高雄，你好你好！」笑說「高雄在聖誕節竟然還有 25 度的溫暖天氣，更大讚在地美食，直呼演出結束後一定要立刻回飯店狂點水餃，愛你們。」幽默發言讓全場笑聲不斷。

他更走到延伸舞台，以乾淨有力的嗓音近距離獻唱，並分享自己與國際天后們及 K-POP藝人合作的幕後創作故事，過程中還俏皮加碼親筆簽名足球送給幸運歌迷，展現滿滿親和力。尾聲，Ryan Tedder深情向高雄道別：「謝謝高雄，我們下次見。」相約明年3 月4日台北小巨蛋見，令歌迷期待萬分。



