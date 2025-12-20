OneRepublic高雄開唱 主唱穿宮廟背心感受超台味

（中央社記者王心妤台北20日電）搖滾樂團OneRepublic（共和世代）昨晚四度訪台並在高雄巨蛋開唱，主唱萊恩泰德換上台灣宮廟背心，上面印有他的名字跟樂團名稱，並頻頻說中文，展現超台味的一面。

OneRepublic昨晚開唱，萊恩泰德（Ryan Tedder）收到主辦單位贈送的台灣宮廟版背心後相當喜歡，特別穿上登台演出，演唱Secrets、Run、Stop And Stare等多首經典歌，讓高雄巨蛋成為大型KTV。

萊恩泰德以中文說「高雄，你好你好」，接著也說「我愛愛愛高雄跟這裡的美食，今晚要狂點水餃，很愛你們，但等不及要回飯店點了。」逗得全場哄堂大笑，他除了走到小舞台自彈自唱，甚至親簽足球送給歌迷。

OneRepublic選擇Counting Stars作為最後一首歌，觀眾點亮手機手電筒，讓現場洋溢溫馨氣氛，萊恩泰德也表示：「謝謝高雄，我們下次見。」他並期待明年3月4日在台北小巨蛋跟粉絲再次見面同樂。（編輯：謝雅竹）1141220