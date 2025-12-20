OneRepublic高雄開唱 主唱穿宮廟背心超台味

主唱萊恩泰德換上台灣宮廟背心，以中文跟歌迷互動，感受超台灣味。（Live Nation Taiwan提供，中央社）

本報綜合報導

搖滾樂團OneRepublic（共和世代）19日晚間四度訪台開唱，主唱萊恩泰德換上台灣宮廟背心，上面印有他的名字跟樂團名稱，並頻頻說中文，展現超台味的一面。

OneRepublic在高雄巨蛋開唱，萊恩泰德收到主辦單位贈送的台灣宮廟版背心後相當喜歡，特別穿上登台演出，演唱Secrets、Run、Stop And Stare等多首經典歌曲。他還以中文說「高雄，你好你好」，接著也說「我愛愛愛高雄跟這裡的美食，今晚要狂點水餃，很愛你們，但等不及要回飯店點了」，逗得全場哄堂大笑。他除了走到小舞台自彈自唱，並親簽足球送給歌迷。

OneRepublic選擇Counting Stars作為最後一首歌，觀眾點亮手機手電筒，讓現場洋溢溫馨氣氛。萊恩泰德表示：「謝謝高雄，我們下次見。」期待明年3月4日在台北小巨蛋跟粉絲再次見面。