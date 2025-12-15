OneRepublic 共和世代3/4登台北小巨蛋開唱！時間地點、VIP內容、票價座位一次看
OneRepublic 共和世代繼今年12月登高雄巨蛋開唱，演唱會門票完售之後，再宣布2026年3月4日將登上台北小巨蛋，舉辦《ONEREPUBLIC “From Asia， With Love” 2026 in Taipei》演唱會！門票分四個階段並有兩個專區販售，9/29官方會員預售、9/30星展萬事達卡友預售、10/2 Live Nation Taiwan會員預售、10/3拓元售票系統全面開賣，注意本場演唱會每張票券外加系統服務費100元。OneRepublic 共和世代由獲葛萊美獎肯定的主唱暨靈魂人物Ryan Tedder領軍，自成軍以來，就以充滿感染力的旋律與細膩的音樂製作征服全球，這次帶著全新升級的搖滾能量舞台，將繼續征服台北的歌迷！OneRepublic演唱會時間地點、售票時間、票價座位、VIP升級加購內容、必聽歌單一次看。
OneRepublic 共和世代 演唱會｜時間地點
演出日期：2026/03/04（三）19:00
演出地點：台北小巨蛋
OneRepublic 共和世代 演唱會｜售票時間
【OneRepublic 官方預售】
售票時間：2025/09/29（一）12:00～23:59
售票平台：官方網站
提醒：請至藝人官方網站獲取詳細資訊。
【星展萬事達卡卡友預售】
售票時間：2025/09/30（二）10:00～2025/10/02（四）10:00
售票平台：拓元售票
提醒：僅限星展萬事達卡信用卡與簽帳金融卡。
【Live Nation Taiwan會員預售】
售票時間：2025/10/02（四）12:00～23:59
售票平台：Live Nation Taiwan
提醒：請先登入Live Nation Taiwan和拓元會員，以加速購票流程。
【全面啟售】
售票時間：2025/10/03（五）12:00
售票平台：拓元售票系統
【台灣大哥大、MyVideo會員獨享購票專區】
售票時間：2025/10/03（五）12:00～2025/10/06（一）12:00
售票平台：拓元售票系統（需輸入專屬購票序號）
提醒：序號由台灣大哥大客服app優惠專區及MyVideo會員中心提供。
【星展萬事達卡精選票】
售票時間：2025/10/03（五）12:00
售票平台：拓元售票系統
提醒：限星展萬事達卡飛行世界之極卡與飛行世界商務卡卡友。
OneRepublic 共和世代 演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$800～$8,000，身障優惠票（陪同票）NT$400。
實際票價以當下顯示為準，票價可能會因依座位區域及票券供應狀況調整，數量有限，售完為止。所有適用費用將於結帳頁面顯示。
座位圖：待公布
OneRepublic 共和世代 演唱會｜VIP升級加購
有演唱會門票才可加購升級VIP，且數量有限。
開賣時間：2025/09/29（一）12:00
加購連結：拓元售票
❣️ON STAGE PHOTO VIP EXPERIENCE（NT$ 7,000）
機會難得的舞台體驗，在藝人即將演出的舞台上，由專業攝影師為各位拍攝團體照（10人/組，無藝人參與）
優先入場（限站區，將會是第一批入場）
VIP紀念吊牌與掛繩（一組）
VIP獨家紀念禮
周邊商品優先購買權（限演出現場有販售時）
❣️GOLD VIP EXPERIENCE（NT$ 4,500）
優先入場（限站區，將會是第二批入場）
VIP紀念吊牌與掛繩（一組）
VIP獨家紀念禮
周邊商品優先購買權（限演出現場有販售時）
OneRepublic 共和世代 演唱會｜必聽歌單
《Apologize》
《Stop and Stare》
《Secrets》
《Counting Stars》
《I Ain’t Worried》
（影片來源：OneRepublic YouTube，如遭移除敬請見諒）
