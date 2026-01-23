OnlyFans女星當街遭綁！行車紀錄器全拍下 墨國女性安全亮紅燈

（記者許皓庭／綜合報導）20 歲的 OnlyFans 女星莫莉娜（Nicole Pardo Molina）於 20 日在墨西哥錫那羅亞州庫利亞坎市一間購物中心外，光天化日之下遭 3 名蒙面男子強行擄走。這起驚悚過程完整被莫莉娜座車 Cybertruck 的行車紀錄器拍下。儘管她當時極力掙扎反抗，仍被歹徒塞入白色轎車後帶離現場，目前下落不明且生死未卜，引發國際關注。

圖／OnlyFans 女星莫莉娜（Nicole Pardo Molina）於 20 日在墨西哥錫那羅亞州庫利亞坎市一間購物中心外，遭蒙面男子強行擄走。（翻攝 nicholette_0521 Instagram）

曝光的畫面顯示，莫莉娜正準備返回其極具辨識度的淡紫色特斯拉 Cybertruck 時，突遭三名蒙面歹徒襲擊。其中兩名男子負責在街頭強行壓制莫莉娜，並將她硬塞進一輛白色接應轎車，第三名同夥則隨後駕車迅速逃逸。這段發生在庫利亞坎市商圈的擄人影像，目前已成為當地警方追查歹徒去向的重要證據。

外界針對莫莉娜遭綁架的動機展開多方猜測。莫莉娜過去曾於拍片時提及一名疑似與錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）有關的神秘人物，且其家鄉與居住地正是由毒梟桑巴達掌控的分支「Los Mayos」勢力範圍。雖然莫莉娜曾在早期內容影射綽號「戴帽子的男人」的桑巴達，但截至目前為止，尚未有明確證據證實她與犯罪組織存在直接關聯。

莫莉娜以「La Nicholette」名號在 Instagram 與 TikTok 分享奢華生活，其委託創作的墨西哥傳統敘事歌謠《La Muchacha del Salado》在 YouTube 累積逾 2700 萬次觀看，讓她在墨國與美國亞利桑那州鳳凰城兩地均享有高知名度。事業成功的她除了經營個人珠寶品牌，也在遭擄的購物中心內經營帽子與服飾店，未料竟在自營店鋪外遭到預謀襲擊。

這起事件再次凸顯錫那羅亞州日益惡化的公共安全問題。根據官方數據統計，僅 2025 年當地就有 398 名女性遭綁架或失蹤。報導指出，墨西哥網紅因社群內容影射敵對集團而遭威脅的情況頻傳，去年甚至發生 TikTok 網紅馬奎茲直播時慘遭殺害的悲劇。莫莉娜的失蹤不僅引發網紅群體的恐慌，更讓當地女性安全問題再次成為國際輿論焦點。

