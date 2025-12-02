OnlyFans女模被外婆取消耶誕邀請 月收310萬後態度逆轉重回家門

英國OnlyFans網紅近日分享與家人因職業產生衝突的對話，引起網友熱議。（圖／翻攝自IG，amber.odon）

英國南約克郡的OnlyFans模特兒安柏歐唐納（Amber O’Donnell）近日在社群平台X上分享自己與家人因職業產生爭議的經過，意外掀起網路關注。她透露，外婆在得知她從事成人內容創作後，決定取消她參與耶誕節家庭聚會的邀請。然而情勢在短短數日內出現劇烈轉變，當外婆意識到歐唐納的月收入高達10萬美元（約新台幣314萬元）時，立刻改變態度，甚至重新歡迎她回家團聚。

歐唐納原本遭外婆拒絕參加耶誕聚會，得知其月收入約310萬元後，對方態度立刻轉變。（圖／翻攝自IG，amber.odon）

《每日郵報》報導，據歐唐納11月29日在X平台上的公開發文，她指出自己因從事OnlyFans工作，被部分家族成員視為不體面或難以接受，進而遭遇明顯的排斥與疏遠。她特別提到，外婆在得知她的職業性質後，主動發訊息詢問「OnlyFans是什麼」。歐唐納表示，外婆查詢資料後隨即取消了原本預定的耶誕節邀請，並透過訊息告知她不應參加聚會。

廣告 廣告

該段對話截圖經她發布於社群後，迅速引起大批網友的共鳴與討論，轉發次數眾多。許多網友針對家人是否應以職業作為判斷標準展開辯論，也有人對長輩的態度表示理解，但仍認為過於嚴厲。然而，劇情出現反轉。歐唐納在12月1日再次更新貼文，表示外婆得知她的OnlyFans收入後態度急轉直下。

歐唐納原本遭外婆拒絕參加耶誕聚會，得知其月收入約310萬元後，對方態度立刻轉變。（圖／翻攝自IG，amber.odon）

從她公開的訊息截圖可見，外婆語帶驚訝地表示對金額難以置信，甚至開玩笑說：「如果妳外公能換一台新的Volvo，那我就歡迎妳回來過節。」歐唐納笑稱，自己彷彿從「不被承認的孫女」一夕之間變成「家族焦點」。為證明所言非虛，歐唐納也貼出自己2025年11月的收益圖表，數據顯示該月份總收入確實突破10萬美元。根據她提供的圖表，收益主要來自OnlyFans訂閱與付費內容，顯示該平台對創作者帶來實質經濟利益。

這起事件在網路上引發廣泛討論。支持者認為，職業選擇應尊重個人自由，家人不應將道德價值觀強加在年輕世代的職涯選擇上。也有不少人感嘆，「收入」仍是改變態度的關鍵因素，對此現象表示無奈。不過，也有部分網友質疑整起事件的真實性，認為歐唐納可能刻意編排故事以提升自身社群聲量，甚至懷疑對話截圖的真偽。

對於外界質疑，歐唐納並未正面回應，但她在留言中表示：「我沒有要證明什麼，只是想讓大家知道，有些人會因為你賺得夠多，就突然把你重新接納。」此言一出，又引來更多討論與共鳴。此事反映出在當代社群與新型職業興起的背景下，世代間對工作價值與道德標準的分歧仍十分鮮明。即便收入豐厚，來自家庭的認同與支持，對許多從事非傳統職業的人而言，仍是最難跨越的一道牆。

英國OnlyFans網紅近日分享與家人因職業產生衝突的對話，引起網友熱議。（圖／翻攝自 Hindustan Times）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

寵女翁婿1／九把刀周亭羽夫妻遛女兒 周爸爸跟在後方緊緊守護

「創業天才」被爆擅改公司密碼侵占200萬 躲女廁被逮稱：男廁客滿了

鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星