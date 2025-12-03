OnlyFans女模遭家族唾棄！外婆聞「月收310萬」秒變臉喊團聚

英國模特兒安柏（Amber O'Donnell）的臉蛋姣好、身材惹火，把成人平台OnlyFans經營地很好，外婆卻不歡迎她回家過節。想不到外婆得知安柏的月收有10萬美元（約新台幣310萬元），立刻笑臉盈盈，歡迎安柏回家團聚。

安柏在社群X（前身：推特Twitter）貼出和外婆的對話截圖，表示對方得知她的新工作是OnlyFans，上網一查相當憤怒，認為安柏經營OnlyFans很粗俗，是件非常不光彩的事，失望之餘，要求安柏撤除OnlyFans的所有內容、不再經營，否則不歡迎她回家過聖誕節。對此，安柏哭笑不得地發文：「我剛剛被家人斷絕關係了。」

沒想到才過一天，事情就有重大的反轉。外婆主動傳訊給安柏：「你在OnlyFans月入10萬美元？天啊我們不曉得妳能賺這麼多錢甜心（sweethaert）。外公說妳如果能幫忙買台Volvo新車，還是可以回家過耶誕啦哈哈。」

心情如同洗三溫暖的安柏，目睹外婆見錢眼開，吐槽對方「看到那個包之後立刻改變態度」。她也公布自己在OnlyFans的收益圖表，證明自己今年11月的薪資突破10萬美元。為此，安柏說自己純粹要告訴外界，有些人只要看到你賺得夠多，就會突然願意接納你。

