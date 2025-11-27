OP保鮮膜新品上市 甘蔗來源×無氯無毒帶來世界級保鮮革新

▲OP保鮮膜，型男主廚詹姆士與雙家醫科醫師林亞萱師真心推薦。

【記者 陳顗喆／台北 報導】在家庭的各種料理情境中，保鮮膜是最常被使用的食品接觸材料之一。但許多消費者挑選保鮮膜時，通常只依靠外觀或習慣購買既有品牌，較少注意到材質差異。但其實材質安全性才是決定保鮮膜的關鍵。為提升家庭食安防護，OP宣布推出全新「天然植材來源保鮮膜」，含天然甘蔗來源，無氯、無塑化劑、成分更透明，為家庭帶來更安心的使用體驗。

天然植材成新趨勢，甘蔗來源材質更安全、家庭更安心

OP表示，天然植材來源保鮮膜最大特色是採用天然甘蔗來源，不同於 PVC、PVDC 等含氯材質。品牌強調：「無氯才是真的無毒，保鮮膜天天接觸食物，材質是否含氯，是影響使用安全最根本的關鍵。」因此在研發過程中特別選擇天然甘蔗、無氯配方，希望讓家庭在日常備餐與食材保存中，都能享有更安心安全的保鮮選擇。

▲OP保鮮膜亦推出抗菌版於全聯通路獨家販售。

料理與健康專業的雙重肯定，引領家庭保鮮新標準

型男主廚詹姆士指出，好的料理不只是烹調時講究，用對保存方式同樣重要。「保鮮膜直接接觸食材表面，所以成分必須無毒，才能讓人放心使用。」因此他推薦無氯無塑化劑的OP保鮮膜，作為家庭日常的安全選擇。家醫科醫師林亞萱則提醒，接觸食物的包材安全不容忽視，「看懂成分、避免含氯。」她指出，尤其家中有嬰幼兒、孕婦或是每天都要備餐的家庭，更需要選擇安全性高、不含氯的保鮮膜，才能在日常使用上真正放心。她也提供簡單的挑選口訣：「兩重點就能快速挑對保鮮膜，一看成分：不含氯，植物來源更安心、二看顏色：透明不含氯，避免黃色含氯款。」

歐盟級安全把關，給家庭最高等級的安心保障

隨著全民食安意識提升，保鮮膜不再是「能用就好」的生活用品，而是與飲食安全緊密相關的日常選擇。OP 保鮮膜以含甘蔗來源、無氯無塑化劑的安心配方，並通過歐盟26項安心認證，為家庭帶來更高標準的保鮮體驗。OP也表示，未來將持續投入健康與友善環境的產品開發，讓消費者在每一次備餐與保存的過程中，都能用得更放心、更踏實。

OP保鮮膜系列各大通路陸續上架，全聯通路獨家販售300尺抗菌版本，買1送1平均一件145元。相關上架訊息及促銷內容以各通路公告為主。更多天然植材保鮮膜介紹：https://reurl.cc/aMG3eZ 。(圖／業者提供)