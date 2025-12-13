南部中心／鄭兆佐、莊舒婷 高雄市報導

OPEN大氣球遊行，13日下午在高雄夢時代的時代大道登場，今年的卡司除了OPEN家族，還有貓貓蟲咖波、酷洛米等21組大氣球亮相，其中，音樂團體告五人也到場，與吉祥物告五豬一同現身與民眾同歡。

OPEN大氣球起飛！ 告五人、「告五豬」遊行首度合體

音樂團體告五人與吉祥物告五豬一同亮相，現場民眾搶拍合體。（圖／民視新聞）

時代大道擠滿人潮，拿起手機搶拍大氣球進場，映入眼簾的是LOCK將率隊，帶領著眾人一起進場，音樂團體告五人，與首度亮相的吉祥物告五豬，一同現身，讓現場民眾超級瘋狂。民眾：「我非常期待見到告五人，以及他的吉祥物告五豬，因為我覺得這是新的還蠻特別的。」

BLACKPINK成員JISOO繪製的SHUMON，化身氣球首度亮相。（圖／民視新聞）就連blackpink成員JISOO，親手繪製的原創角色SHUMON，也首次化身巨型大氣球，緊接著超巨大的貓貓蟲咖波、酷洛米、美樂蒂，也都來了，隨著微風，在空中飄啊飄，模樣實在萌翻，另外還有阿Q桶麵、麥香紅茶等等依序亮相，讓大小朋友看得目不轉睛。民眾：「帶小朋友看酷洛米的，小朋友喜歡酷洛米。」民眾：「庫洛米啊OPEN將，還有很多啊告五豬啊。」民眾：「帶小朋友自己來熱鬧一下，讓小朋友感受一下這個大氣球，因為小朋友很喜歡氣球。」主持人：「熱情的掌聲歡迎最帥氣的OPEN。」2025OPEN！大氣球遊行邁入第18年，這次共有21組的巨型大氣球亮相，就連啦啦隊女神李雅英及台灣職棒選手陳傑憲等人，都到場同歡，一起慶祝open將20歲生日。

