Open AI影音生成App Sora進軍台灣

Open AI昨（30）日宣布在台灣、泰國、越南三市場開放iOS版的影音生成App「Sora」，進軍亞洲市場。Open AI指出，看好台灣擁有充滿活力、創意十足的內容創作社群，支持台灣創作者帶動更多內容產製。業界指出，Sora的成功代表消費者對AI影片工具存在強烈需求，也代表AI影片生成技術從專業工具轉向消費級應用。

Open AI在2024年初推出影片生成式模型Sora，以文字指令或圖片，產生長達1分鐘影片，因為可包含精細複雜場景、生動角色表情及複雜鏡頭運動，還能加入對話及音效，迅速風靡市場。今年9月底Open AI再推出Sora 2模型，並在美國與加拿大推出iOS版本Sora App，上線不到五天即突破百萬下載量。

Open AI介紹，新的Sora App包括進階的客串（Cameo），讓使用者將自己或朋友創作成角色「客串」進影片中。 只要在App裡錄製一段短片或上傳自拍照，系統生成3D人物分身，再套入影片場景，對於想要展示自己或品牌形象的用戶而言提供更多創作素材。

Open AI將Sora App定位為「第一款AI驅動影片創作的社交平台」，被業界譽為「TikTok的AI版」，結合了Open AI旗下聊天互動語言模型ChatGPT、文字生成圖像功能DALL·E與生成影片技術的能力，大多數創作者立刻用來生成社群分享影音以及行銷用途，Sora App其他功能還包括Remix（混合編製）其他創作者的作品並重新詮釋；AI與創作者共同完成故事等功能。

