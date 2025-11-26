OpenAI不承諾一定採購，鴻海為什麼還是要合作？劉揚偉強調一定「美國製造」
鴻海今（21）舉辦第六屆的「鴻海科技日」，現場除了創辦人郭台銘驚喜現身，董事長劉揚偉宣布將與Open AI一起設計下世代的伺服器機櫃、電力、散熱、線纜等資料中心基礎設施，並在美國進行製造。
對鴻海而言，Open AI將成為另一個類似亞馬遜、Google、微軟的雲端服務商（CSP, cloud service provider）客戶。早從十年前，以亞馬遜為首的雲端服務商，就跳過品牌商、直接找上鴻海打造客製化的伺服器。
不過，在今天鴻海的官方文件裡，表示與OpenAI的合作，「不包含採購承諾或財務義務」，意即雙方的研發成果，最終不一定會產生交易，為何鴻海要做到這種程度？雙方又是怎麼接到線？以下，是劉揚偉針對疑問的第一手回應：
商周問（以下簡稱問）：首先請你分享一下，鴻海與OpenAI的合作，是從什麼時候開始商談的？
鴻海董事長劉揚偉答（以下簡稱答）：奧特曼（Sam Altman，Open AI創辦人）今年9月來台灣的時候，有到鴻海（土城總部）拜訪我們，那次的會議裡，我們說好一個月之後我們要簽MOU，後來確實，雙方在速度上都有做到。
所以在會議後的一個月之內，我們就簽了MOU，時間剛好跟鴻海科技日很接近，所以我們想說在科技日宣布，才會有這樣的安排。
問：鴻海在美國六大洲都有營運據點，你們跟Open AI的合作，將會從哪個地方開始？
答：我們的合作會先從美國加州開始，因為Open AI的總部在舊金山，而且這裡牽涉到下一世代資料中心的新架構設計，所以雙方必須要非常緊密的合作，才能快速把想法都討論清楚、落地。
未來我們在北加州、也就是位於聖荷西的辦公室，會成立一個專屬的實驗室，與OpenAI一起做研發；生產則非常可能在俄亥俄州的工廠。
問：但，提到鴻海的俄亥俄州工廠，似乎已在今年8月賣給軟銀，那麼未來OpenAI、鴻海、軟銀三者，合作模式會是什麼？
答：昨天軟銀才宣布他們要把俄亥俄州的電動車廠，改造成未來OpenAI在當地資料中心，會使用到得設備（ex:伺服器）的製造工廠。其實，這個工廠是我們賣給軟銀的，但依然由鴻海負責工廠營運，這是我們三方基本的分工。
問：雙方的合作有訂定什麼目標嗎？
答：奧特曼說過，他的目標是每週增建1GW算力的AI基礎設施，可能先從每個月增建1GW，變成每三個禮拜、每個兩個禮拜，再到到每一個禮拜增建1GW算力。我們大致上是朝著這個方向在推進。
問：只是，這次鴻海與OpenAI合作協議，不包含採購承諾或財務義務，也就是說，鴻海幫它設計出來的產品，對方不一定會買，請問鴻海為什麼願意做到這種程度呢？在這個合作中，你看到了什麼？
答：關於AI資料中心，最近很多討論是關於「循環融資」，金額很大，大家都很懷疑錢從哪裡來？這是一個疑慮，所以現在我們不會馬上就談到要有一筆大交易。但是，沒有談到交易或採購量，不代表未來不會發生。
我們跟OpenAI的合作有一個很重要的原因是，Open AI是目前生成式AI的中最大（算力）使用者，它有很多經驗，事實上，既有的資料中心架構，讓他們在訓練模型遇到很多問題，所以他們開始思考怎麼設計下世代的AI資料中心。
他們訓練一個AI模型要花六個月，過程中除了參數要調整，還有很多不正常的問題，比如IT系統當機，這可能跟電力或散熱有關，所以如何維持IT系統的穩定，是他們努力的方向。
在這個面向上，我們（鴻海與Open AI）有很多討論，雙方都覺得一定要合作，一起打造新的（資料中心）架構。
這當中包括電力、散熱、IT的研發，這也是為什麼，前陣子我們跟東元、三菱合作，因為我們看到的不是「現在的需求」，而是「下一個階段的需求」。
問：那麼像伺服器機櫃、電力、散熱、線纜，會是在美國製造嗎？
答：這些零組件一定會在美國製造，這是趨勢，我們認為「local to local」（在地生產、在地製造）是一個趨勢。
