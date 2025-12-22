OpenAI利潤率飆…ChatGPT不再只會燒錢 鴻海、神達等可望受惠

科技新聞網站The Information報導，OpenAI今年旗下付費產品利潤率激增， 其「運算利潤」截至10月已從2024年底的52%增至70%，更是去年初的兩倍，透露「AI不再只會燒錢」。

法人看好，OpenAI利潤率暴衝，顯示該公司推廣的訂閱制模式可行，而且商機與獲利愈來愈強，可望促使OpenAI持續投資。隨著OpenAI持續擴建AI資料中心與基礎設施，鴻海（2317）、神達、緯穎與廣達等主力供應商可望受惠。

報導指出，「運算利潤」是一項內部指標，用來衡量在扣除為企業與消費者付費用戶運作模型的成本後，所剩下的營收占比。知悉相關數據的人士透露，截至10月，OpenAI的運算利潤率已達70%，高於2024年底的52%，而且更是2024年1月的兩倍。

OpenAI推出ChatGPT之後，掀起這一波現代AI熱潮，但該公司迄今仍未實現獲利，這也是投資人擔憂產業是否存在泡沫的重要指標之一。

OpenAI在10月的最新估值達5,000億美元，但為了支應高昂的運算成本與宏大的基礎建設計畫，公司正在積極尋找能夠賺錢的諸多方式。

與此同時，OpenAI也面臨了支出壓力加劇與競爭再起的雙重挑戰。

在Google的Gemini模型大受好評、在多項基準測試中表現更佳後，OpenAI執行長奧特曼宣布「紅色警戒」，重新調整內部資源以改善ChatGPT，並延後推動廣告服務的計畫。

目前大多數用戶仍使用ChatGPT的免費版本，但OpenAI正積極推廣企業版與針對金融服務、教育等產業的付費軟體功能，並且在這些領域與同業Google、Anthropic競爭。報導指出，在付費帳戶方面，OpenAI的運算利潤優於Anthropic，但若以整體伺服器支出效率來看，Anthropic表現更佳。

供應鏈方面，奧特曼之前表示，隨著AI模型變得更強大，需要全新的硬體來支撐，由於鴻海在建構大型複雜硬體與基礎設施有豐富經驗，是理想的合作夥伴。他強調，「我們很自豪能與全球領先的電子製造商鴻海合作，在美國設計並打造下一代AI硬體」。

另外，OpenAI正積極結盟甲骨文、亞馬遜AWS等雲端大廠，預期廣達、緯穎等供應鏈也都有機會受惠。其中，廣達在甲骨文供應鏈當中，主要提供L6至L11等伺服器相關代工服務；緯穎則受惠亞馬遜AWS的ASIC專案量暴增，這波商機有望放眼到明年。

神達也是甲骨文供應商之一，展望後市，神達總經理何繼武認為，2026年成長「應該不會有問題」。

