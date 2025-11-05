OpenAI加持AMD 7台股供應鏈受惠

財經中心／廖珪如報導

超微半導體（AMD.US）公布2025年第三季財報，營收與獲利雙雙創歷史新高，受惠資料中心與AI晶片需求強勁。儘管業績超出預期，股價在盤後下跌3.7%，投資人獲利了結。分析師指出，AI GPU與伺服器CPU動能將延續至2026年，台灣供應鏈可望受惠。AMD本季非GAAP營收達92.5億美元，季增20%、年增36%；每股盈餘1.20美元，高於市場預期的1.17美元。毛利率維持在54%，營業利益22.4億美元。財務長Jean Hu表示，公司自由現金流15.3億美元，年增208%，顯示營運效率顯著提升。報告指出，本季財報未包含對中國出口受限的MI308 GPU營收。

廣告 廣告

資料中心業務營收達43.4億美元，年增22%，主因EPYC 9005 CPU與MI350 GPU放量。客戶端與遊戲業務合計營收40.5億美元，分別年增46%與181%；嵌入式業務則因工業庫存調整下滑8%。

AMD預期第四季營收約96億美元（上下浮動3億美元），毛利率維持54.5%，每股盈餘1.30美元。公司表示，MI350 GPU需求將延續至2026上半年，MI400 系列與2奈米Venice CPU皆按計畫於2026年推出。Rosenblatt、UBS與Susquehanna等分析師維持正面評價，預期資料中心與PC市場成長強勁。AMD股價自年初以來已上漲107%，過去一個月漲幅達57%。分析師認為，即使財報優於預期，股價漲幅過大導致市場短線調節。

OpenAI加持 7台股受惠

公司並宣布與OpenAI建立策略合作，OpenAI將部署6 GW Instinct GPU，首批1 GW MI450 GPU預計2026下半年上線，潛在營收上看千億美元。OpenAI同時將購買1.6億股AMD股票，占股約10%。AMD近期亦將ZT Systems製造業務出售給Sanmina，確保Helios機櫃架構的量產能量；Oracle將部署5萬顆MI450 GPU於其雲端基礎設施，美國能源部則宣布新超級電腦採用AMD MI355X GPU與Venice CPU。

永豐投顧指出，AMD成長動能將持續擴散至台灣供應鏈，七檔主要受惠股包括：伺服器連接器龍頭嘉澤（3533）、晶圓代工台積電（2330）、封裝業者日月光投控（3711）、測試廠京元電（2449）、封測新秀力成（6239）、測試介面供應商精測（6510）及伺服器零組件廠神達（3706）。投顧分析師表示，AMD與OpenAI合作象徵該公司正式進入AI運算核心供應鏈，對台灣先進製程與封裝業者將帶來長期訂單效益。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

新聞幕後／看跌輝達和Palantir 大賣空狂人再出手為哪樁？

盤前／AI伺服器大出貨 BBU 7檔跟飛

一圖看懂／記憶體拉回佈局？ 台廠9檔可期

