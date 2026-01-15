OpenAI合作輝達對手Cerebras 陸行之：台積電應該有50～70億美元商機、不無小補

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。 圖：翻攝自X / @MarioNawfal

[Newtalk新聞] 據外媒報導，生成式 AI 巨頭 OpenAI 與 Cerebras Systems 周三（15 日）達成一項價值 100 億美元的協議，將採購規模 750 MW（千瓩）AI 晶片系統，來強化自家 ChatGPT 高速推論的效能。Cerebras 與輝達（NVIDIA）在 AI 運算市場中為競爭對手，此次取得 OpenAI 大單，未來將有望在 AI 基建市場中再提高市佔率。

Cerebras 由 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）投資，其專門開發加速 AI 模型長輸出（long outputs）系統。對此，前外資分析師陸行之在臉書粉專發文指出，這筆價值數百億美元的運算合約，讓 OpenAI 邁向 20～30GW 總算力的建制中，再添加一筆。該公司將藉由 Cerebras 的「晶圓級引擎」，來訓練其下一代更強大的推理模型（可能是 o2 或更高版本）。

據《路透》報導指出，Cerebras 執行長 Andrew Feldman 表示，兩家公司從去年八月開始談，在此之前，Cerebras 證明透過自家晶片運作 OpenAI 的開源模型，效率高於傳統的 GPU。經數個月談判後，雙方達成協議，Cerebras 將自建或租賃裝滿其晶片的資料中心，而 OpenAI 將付費使用 Cerebras 的雲端服務，來運行其 AI 推理模型，這些資料中心的容量將分批上線至 2028 年。

陸行之指出，由於 Cerebras 是台積電（TSMC）主要系統晶圓（System on Wafer）的客戶，若 1GW 算力要投資個 400～500 億美元，750MW 整體晶片價值可能達 150～200 億美元；扣除交換器、聯網、CPU 等支出，應該也有 100～140 億 SoW 晶片價值，假設製造成本佔 50%，Cerebras 未來幾年至少也要花 50～70 億美元跟台積電買晶片部署數據中心，不無小補。

除了與 Cerebras 的百億美元合作案，OpenAI 目前在算力方面的合作廠商，還包括與輝達合作建設的資料中心、超微（AMD）承諾要部署的 6GW 的 GPU，以及與博通（Broadcom）共同開發的自有晶片計畫。顯見 OpenAI 盼透過供應鏈多元化，降低對單一供應商的依賴。《路透》報導指出，OpenAI 想擺脫對於總部位於阿聯酋的科技公司 G42 的依賴。G42 既是 Cerebras 的投資者，也是其最大的客戶之一。

