OpenAI同意收購Neptune 強化AI模型訓練能力

（中央社紐約3日綜合外電報導）ChatGPT開發商OpenAI今天表示，已經同意收購新創公司Neptune，這家公司提供工具以幫助企業追蹤他們的AI模型訓練。

OpenAI並未透露這項交易的財務細節，不過科技新聞網站 The Information引述知情人士報導，OpenAI將以不到4億美元的股票來支付這筆交易。路透向OpenAI查證，未得到立即回覆。

OpenAI本身也是Neptune的客戶，旗下GPT大型語言模型的訓練，使用Neptune的追蹤器來監控和除錯。 Neptune的其他重要客戶還包括三星（Samsung）、羅氏（Roche）及惠普（HP）等。

Neptune最初是人工智慧和機器學習方案供應商Deepsense內部的研發工具，2018年分拆獨立成為新公司。根據官網資料，Neptune已募得超過1800萬美元資金。（編譯：紀錦玲）1141204