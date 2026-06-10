OpenAI啟動IPO申請震撼市場 AI軟體平台競賽升溫、科技股估值面臨重塑
【記者柯妮妮 綜合報導】全球人工智慧（AI）軟體、平台與框架領域出現全新重大進展。繼Anthropic傳出上市計畫後，OpenAI正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交首次公開募股（IPO）申請文件，成為AI產業發展的重要轉折點。市場認為，此舉不僅將改變AI產業的資本結構，也可能重新定義全球科技股的估值模式。
根據最新消息，OpenAI已啟動赴美上市程序，若成功掛牌，將成為史上規模最大的純AI軟體平台IPO之一。分析師指出，相較於過去市場主要聚焦於AI晶片與基礎設施企業，如今資金正開始轉向具備大型語言模型、企業級AI服務及平台訂閱能力的軟體公司。這也意味著，AI投資主軸正從「算力競賽」逐步轉向「商業化能力競爭」。
受此消息激勵，市場對AI軟體類股的信心明顯回升。投資機構認為，OpenAI上市將為整體AI產業建立新的估值基準，進一步推升具備生成式AI產品、代理型AI（Agentic AI）平台及企業應用服務的科技公司評價。同時，AI領域的資本流入也可能加速產業整併與競爭升級。
然而，市場對AI產業的態度仍呈現兩極化。部分分析師警告，AI公司高估值可能導致市場過熱，投資人需關注企業實際獲利能力與長期商業模式是否足以支撐目前的市場期待。近期已有研究指出，投資人對AI未來發展抱持高度樂觀，但部分AI企業仍面臨監管、成本與變現壓力。
此外，歐洲AI新創生態系也持續擴張。AI程式開發平台Cursor宣布將倫敦設立為歐洲營運中心，進一步拓展企業級AI程式開發市場。市場認為，AI編碼工具與開發框架正快速成為軟體產業的重要成長領域，顯示AI平台應用正從聊天機器人延伸至更廣泛的企業工作流程。
整體而言，AI產業最受矚目的新發展，並非來自晶片或資料中心，而是OpenAI正式邁向資本市場。這象徵AI產業正式進入「平台商業化與公開市場驗證」的新階段。隨著更多AI企業尋求上市與擴張，未來全球股市對AI公司的評價標準，也將從技術創新逐步轉向營收成長、獲利能力與可持續發展性。
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