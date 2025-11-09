OpenAI執行長為黃仁勳說話 男子突衝上台

▲OpenAI執行長奧特曼近日在一場座談活動上，突遭一名男子衝上台給傳票，畫面相當尷尬。（圖／翻攝自Ｘ）

[NOWnews今日新聞] OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）近日在舊金山出席一場公開談話活動訪問時，被主持人問及美國嚴重貧富差距，對照輝達執行長黃仁勳富可敵國的財富，超級富豪們是否有責任來改善這個現狀，正當奧特曼為黃仁勳緩頰時，突然一名男子衝上台，拿出白色信封，高喊要給奧特曼傳票，讓他當場愣住。

根據每日郵報報導，奧特曼受邀到舊金山「雪梨戈德斯坦劇場」（Sydney Goldstein Theater）出席一場討論運動、領導力和人工智慧未來的對談，同台嘉賓還有NBA金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）。

廣告 廣告

由於美國聯邦政府10月初關門今已超過1個月，有上千萬名接受糧食券計畫（SNAP）補助的民眾受到影響，日常飲食陷入困頓；訪談主持人耶庫提爾（Manny Yekutiel）問及，美國目前有上千萬人陷入糧食補助危機，但同時又有像身家超過1790億美元的超級富豪黃仁勳存在，主持人質疑貧富差距是否合理，並詢問奧特曼，「如果你認為這是錯的，那麼超級富豪們有什麼責任來糾正它呢？」

當主持人提出這個問題時，現場爆出如雷掌聲，奧特曼隨即試圖為黃仁勳緩頰，強調黃仁勳對美國有著卓越貢獻，且輝達的技術本身具有很高的價值，黃仁勳不該因此遭受責難，社會應思考如何讓科技帶來更普及的利益，而不是責怪成功人士。但他也坦言現在很多人的生活處於掙扎當中，貧富差距現象確實讓人感到國家發展方向不正確。

正當奧特曼準備繼續說下去時，一名男子衝上台，高舉白色信封對著奧特曼高喊「我要送傳票」，奧特曼瞬間呆住，現場觀眾也開始鼓譟，主持人與工作人員隨即上前阻止男子，並由一旁的保全人員將男子帶走。

事後，行動團體「停止人工智慧」（Stop AI）承認，衝上舞台的男子是他們的辯護律師，宣稱他已成功向奧特曼當面送達傳票，要求奧特曼出庭作證。該團體在今年2月有3人因拒絕離開OpenAI的土地而被拘留。團體成員多次因抗議活動被逮捕，還曾涉嫌封鎖OpenAI總部的正門與外圍道路。

廣告 廣告

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黃仁勳訪台「為3愛犬放棄逛夜市」急回家！狗狗超可愛正面曝

黃仁勳私人專機抵台！造價24億「超豪華內裝」曝 可直飛紐約

黃仁勳獲英王接見領獎！查爾斯「第一句話」就讓他驚訝