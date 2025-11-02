OpenAI大虧115億美元意外揭露？ 「這家」遭拖累股價挫跌

微軟財報意外揭露OpenAI的財務數據。（圖／Unsplash）

微軟（Microsoft）近期提交給美國證管會（SEC）的財務文件中的幾段文字裡，隱藏了OpenAI在上季淨損超過115億美元的訊息，引起外界熱議。

根據外媒報導，微軟的財報文件中提到，截至9月底對OpenAI投資金額的會計處理將以「權益法」（equity method）來進行。換而言之，OpenAI收益或虧損會呈現在微軟的損益表中。

「權益法」是會計界處理A公司擁有B公司龐大股權、但未控制B公司時的常見做法。微軟最新財報寫道：「本會計年度淨利和稀釋每股盈餘，受到投資OpenAI淨損的負面影響，淨利少了31億美元，稀釋每股盈餘少了0.41美元。」

OpenAI先前宣布將轉型為營利性質的公司，揭露微軟目前已擁有公司27%的股權。根據「權益法」會計邏輯，微軟就要承擔OpenAI 27%的虧損。以31億美元往回推算，等於OpenAI虧了約115億美元。

微軟發布財報亮眼，股價卻被OpenAI投資拖累0.1%，盤後再挫3.82%，報每股520.86美元。31日微軟股價續跌1.51%，收至517.81美元、周跌2.58%。

