OpenAI平均每位員工年薪約4700萬台幣 遠超史上任何一家新創科技公司

Meta執行長祖克柏從OpenAI 挖走20多名員工，包括聊天機器人ChatGPT的共同創辦人趙勝佳。（圖片來源／維基百科）

OpenAI公佈員工薪酬 遠超史上任何一家新創科技公司

《華爾街日報》報導，美國人工智慧（AI）巨頭OpenAI估計2025年，每位員工的股票選擇權薪酬平均為150萬美元（約4722萬元台幣）。

OpenAI員工平均年薪4700萬台幣

根據OpenAI對投資人公佈的財務數據，該公司的4,000名員工平均每一人薪酬為150萬美元的股票選擇權，超過任何一家科技新創公司。在台灣，台積電董事長魏哲家的年薪加上獎金約10億台幣，仍比不上英特爾CEO陳立武年薪20億台幣。

廣告 廣告

這一數字是網路搜尋巨擘谷歌2003年披露的股票選擇權薪酬的7倍多，而谷歌當初於2004年提交首次公開上市新股（IPO）的申請。

根據《華爾街日報》對Equilar整理的數據進行分析，150萬美元的薪酬約為其他1家大型科技公司新股上市前一年員工平均薪酬的34 倍，分析數據回顧過去25年的主要科技公司IPO數據。

為了在人工智慧競賽保持領先地位，OpenAI對頂尖研究人員和工程師發放巨額股票選擇權的獎勵，使他們成為矽谷最富有的員工之一。但是這些股權獎勵加重公司巨額的營運虧損，並迅速稀釋現有股東的權益。

祖克柏從OpenAI 挖走20多名員工

今年夏天，隨著AI競賽的加劇，在Meta Platforms執行長馬克·祖克柏（Mark Zuckerberg）開始大肆挖角，向對手公司的高管和研究人員提供價值數億美元（在極少數情況下甚至高達10億美元）的薪酬方案，導致OpenAI等尖端AI實驗室飽受提高員工薪酬的壓力。

祖克柏發動大規模挖角行動，從OpenAI 挖走20多名員工，其中包括聊天機器人ChatGPT的共同創辦人趙勝佳。祖克柏指派趙勝佳（Shengjia Zhao）正式接掌Meta Superintelligence Labs的首席科學家職位，與祖克柏、AI部門主管Alexandr Wang攜手推動 Meta的AI野心。

根據《華爾街日報》先前報導，OpenAI隨即於2025年8月向部分研發人員發放一次性獎金，一些員工獲得數百萬美元。

OpenAI薪酬占營收的比重高達46%

2025年夏天，OpenAI對投資人公佈的財務數據顯示，該公司的股票選擇權獎勵到2030年底以前，預計每年將增加30億美元左右。

該公司最近告知員工，將取消一項要求員工必須在OpenAI工作至少6個月才能獲得股票選擇權的政策，這項變革可能導致薪酬進一步成長。

2025年，OpenAI員工的薪酬占整體營收的比重高達46%，在18家大型科技公司中，占比最高，僅次於電動汽車製造商Rivian，而Rivian在新股上市前一年沒有產生任何收入。

分析數據顯示，Palantir在2020年IPO前一年的股票選擇權激勵支出占一年營業收入的33%，Google為15%，臉書（Facebook）為6%。

根據Equilar的統計數據，在《華爾街日報》分析的科技公司中，IPO前一年的股票選擇權激勵支出平均約占每家公司收入的比重只有6%。

(原始連結)





更多信傳媒報導

2025高股息ETF失寵 成交量大幅衰退

2025年上市ETF績效比較 主動式ETF完勝 最高報酬率69％

烤鰻魚、手羽先、味噌豬排 名古屋美食齊聚北市中山商圈

