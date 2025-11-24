OpenAI成功 助舊金山成全球AI中樞 還有這個原因…

舊金山辦公樓空置吸引更多AI公司入駐。（記者李怡╱攝影）

疫情後的舊金山，一度因辦公室空置率高、治安與經濟疲弱被唱衰，如今卻在人工智慧（AI）浪潮下重新站上世界舞台。從 OpenAI、Anthropic，到近日決定進駐Mission Rock的輝達（Nvidia），全球最受矚目的AI公司，正把舊金山當成核心基地，讓外界再次追問，「為什麼會是這座看似跌下神壇的城市？」

綜合舊金山市府資料與市內辦公室租賃信息了解到，舊金山有難以複製的創業密度。市區SoMa、Mission、Hayes Valley一帶聚集OpenAI、Anthropic、Adept、Scale AI等新創，被稱為「Cerebral Valley」（大腦谷）。工程師與創業者在咖啡館、共享空間討論模型架構與商業模式，一周可以跑好幾場AI聚會，形成高頻率交流的創新環境。

一名華人工程師笑稱：「在這裡走五分鐘，就能遇到研究AI大模型的人。」

人工智慧巨頭OpenAI的成功，是舊金山AI聚落的關鍵轉折點。自從AI語言大模型ChatGPT推出後，全球資金與人才集中湧向舊金山，相關新創與基金接連成立，AI產業鏈快速成形。最近，輝達確認租下Mission Rock約4萬5000平方呎辦公室，位置距離OpenAI不遠，被視為晶片供應端正式靠攏模型研發端，象徵舊金山在全球AI產業中的地位更加鞏固。

與此同時，灣區內部也出現新的分工，南灣仍是大型科技公司的研發重鎮，舊金山則成為AI創業與早期實驗的基地。年輕工程師多選擇住在市區，白天在新創公司工作，下班後還可以參與豐富多彩的創意文化活動，讓創業與生活幾乎重疊。

值得注意的是，疫情帶來的市中心空置，反而意外成為AI新創的機會。租金下降、整層空間較好談，一些過去租不起市中心辦公室的團隊，如今反而得以進駐，替舊金山辦公大樓帶來新一輪AI住戶。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）上任後，也多次提到要把AI引入市政系統，包括311服務、許可審批與資料分析。雖然細節仍在研議，顯示市府希望與產業同步轉型，讓舊金山不只是AI公司的所在地，也成為測試AI公共應用的城市實驗場。

舊金山的治安、無家者、經濟不均登問題並未完全消失，但AI產業確實為這座城市提供了一個新的起點，從被看衰的空城，到全球AI創新的前線。

一位剛從矽谷巴洛阿圖搬到舊金山米慎灣（Mission Bay）的輝達華裔工程師表示，「如果AI正在改變世界，那現在最前線的地方，就是舊金山。」

