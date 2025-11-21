OpenAI指名鴻海打造AI基礎建設 劉揚偉：1 個月敲定合作、終極目標周產能1GW

鴻海董事長劉揚偉在科技日記者會中暢談與OpenAI的合作背景、未來願景。

鴻海與OpenAI今日發表重磅合作協議，鴻海董事長劉揚偉透露，與OpenAI簽簽訂合作備忘錄只花1個月就搞定，雖然備忘錄中不包含採購承諾，但他強調「實際上訂單就會發生」，未來有機會在美國俄亥俄州的前鴻海廠區生產，產量則朝向每週生產1GW算力的終極目標邁進，而為了鴻海集團開發的新車型Model A在日本上市，集團會在日本成立公司、服務當地客戶。

劉揚偉在科技日舞台活動結束後，與媒體進行聯訪，科技日開講前公布的OpenAI合作案，毫無意外成為今日記者會的焦點。劉揚偉表示，OpenAI選擇與鴻海合作，是因為現有的AI資料中心基礎建設很多瑕疵，讓OpenAI訓練模型時受到不少干擾。

他舉例，訓練一個新的大語言模型時，很多時間不是花在調整參數這類正常的程序，而是IT系統當機、或是電源、或是散熱發生問題，不得不多花時間排除，OpenAI希望下一世代的AI基礎建設更為穩定，並希望由鴻海為其打造下一世代伺服器與散熱、電力等設施，這是為什麼鴻海接連與東元、三菱達成合作協議，「我們看到的不是現在的需求，而是下個世代的需求」。

至於為什麼雙方合作協議卻不包含採購承諾或是財務義務？他則解釋，OpenAI先前許多合作案，都被大家質疑是AI永動機、循環融資、錢從哪裡來？所以現在鴻海與OpenAI的合作沒有談到訂單，但是現在沒有談到，「不代表訂單的承諾不會發生，實際上它就會發生。」

劉揚偉也透露，9月底OpenAI執行長Sam Altman來台與他會面，雙方約定1個月內簽訂MOU，「速度就是這麼快」，鴻海與OpenAI產品合作開發會在聖荷西，至於雙方合作新產品的量產地點，則「很有可能是在俄亥俄州」，產量則會大致朝Sam Altman的願望前進，也就是最終目標朝向每週產出1GW的算力。

然而，鴻海原本擁有的俄亥俄州Lordstown廠已經售予日本軟銀，對此劉揚偉證實，日前軟銀與OpenAI達成協議，軟銀將在俄亥俄州廠為OpenAI生產伺服器，協議中的俄亥俄州廠，就是原本鴻海的廠，即使擁有者換成OpenAI，實際的營運者還是鴻海。

不過，運行AI的耗電程度很可觀，面對台灣的能源選項受限，劉揚偉表示，以前政府很難理解算力等於國力是什麼意思，現在政府已經看見AI運算需要龐大的電力支持，政府終於可以理解電力＝算力＝國力是什麼意思，進而提前規劃，政府的核能政策看起來也有點轉圜空間了。

至於今日正式登場的Model A，劉揚偉指出，這台車由日本工程師開發、符合日本車市的喜好，未來Model A會在日本上市，鴻海集團也會在日本成立公司、服務日本市場。



