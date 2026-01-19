OpenAI推出「ChatGPT Go」月費290元方案：奧特曼為何祭出「賣廣告」的最後手段？

重點一：OpenAI將在美國針對「免費版」與「ChatGPT Go」用戶測試廣告，並承諾不影響回答。



重點二：ChatGPT Go全球上線，台灣訂價每月290元（美國每月8美元）；付費高階方案維持無廣告。



重點三：在約1.4兆美元的資料中心與基礎建設承諾壓力下，廣告成為多元營收的現實選擇。

OpenAI近日宣布，將在美國對已登入的免費版與ChatGPT Go用戶「測試廣告」，位置為答案底部，並明確標示、可關閉個人化；未成年人與敏感議題（如健康、心理健康、政治）則不顯示廣告。

同時，OpenAI也宣布ChatGPT Go於全球推出，台灣訂價每月290元（美國每月8美元），提供更高的訊息、檔案上傳與影像生成額度，以及更長的記憶。

OpenAI賣廣告：先從美國成人、免費版與Go版開始

OpenAI的最新公告指出，廣告將在「未來數週」於美國開始測試，限定已登入的成人使用者，並且只涵蓋ChatGPT的「免費版」與「Go」。

OpenAI推出付費含廣告方案ChatGPT GO 圖/OpenAI

官方示意圖顯示，廣告位會出現在回答底部，採「清楚標示的贊助內容」，與自然答案區隔開來，避免混淆聊天輸出與商業訊息。

OpenAI廣告版位 圖/OpenAI

付費用戶方面，Plus、Pro、Business與Enterprise等訂閱方案維持「不顯示廣告」，讓願意支付較高費用的商業與重度用戶免受干擾。

此外，官方列出多項邊界規範： 不在健康、心理健康或政治等敏感主題附近投放；不向未成年顯示；提供「為何看見此廣告」的說明與一鍵關閉的控制。 以維持使用者信任。

維持產品信任的「紅線」

OpenAI明確強調「廣告不會影響ChatGPT的回答」，並以「回答的獨立性」作為核心原則。實務上，廣告位與回答內容區隔、清楚標示「贊助」是關鍵，避免廣告訊息滲入推理過程或影響模型輸出的優先排序。

隱私方面，OpenAI承諾不販售或與廣告商共享使用者的聊天內容，並提供關閉個人化與清除用於廣告的資料的選項。這是對近年「生成式AI＋廣告」顧慮的直接回應，因為一旦廣告與個人聊天深度結合，信任可能迅速受損（畢竟沒人會信任有參雜廣告訊息的生成內容）。

值得一提的是，奧特曼在2024年曾稱「廣告加AI讓人不安」，並視廣告為「最後手段」；但他近一年來也公開表示「不完全反對」，重點在「拿捏得宜」。此次測試的設計，恰恰反映了奧特曼對於探索商業模式與用戶體驗之間的權衡。

OpenAI賣廣告，是「不得不」的選擇

OpenAI兩年來快速從研究型組織走向「產品＋基礎設施」的雙重角色，公司層面的算力飢渴與資料中心投資，帶來極高的資本開支與長期承諾。

據《Business Insider》報導，OpenAI對未來八年約1.4兆美元的資料中心與相關基礎設施有支出承諾，且管理層在2025年年末曾對年度化營收規模與成長目標提出指引。在此背景下，廣告確實是拓展收入、降低免費與低價階補貼壓力的重要解方。

從結構上看，OpenAI近年同時強化企業訂閱、API與新產品管線（如醫療、學習、裝置與科學探索等），並測試電商與即購功能。可以說廣告的導入，意義在於形成「多元化營收拼圖」：企業用戶穩定付費；消費訂閱提供差異化功能與無廣告體驗；免費與低價方案，可藉廣告分攤成本、擴大觸達與使用量。

重點是，對話式介面讓廣告有機會不僅是「版位」，而是可互動、可決策的「轉換入口」，這或許是新形態的商業創新。

然而，其中風險也不容小覷。畢竟，一旦廣告品質不佳、場景過度侵入、或讓人感到被「暗中個人化」，用戶將快速流失；而算力與資料中心成本曲線，就未必能因廣告收入而顯著緩解。

延伸閱讀：OpenAI大反攻？傳鴻海代工首款裝置「耳後膠囊」最快9月發布，假想敵為蘋果AirPods

資料來源：商業內幕、OpenAI

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

