OpenAI推出Frontier平台 瞄準企業級「AI 同事」部署潮

〔記者邱巧貞／台北報導〕OpenAI 5日在官方部落格宣布推出全新的人工智慧平台「Frontier」，用來協助企業建構、部署並管理AI代理。

OpenAI表示，Frontier可與該公司先前推出的AI代理開發工具搭配使用，協助企業更順利整合代理執行任務所需的各種資料來源，這些代理將能從不同系統中處理資訊，完成包括檔案操作、程式碼執行等工作。

隨著代理能力快速進化，模型潛力與企業實際部署之間的「機會落差」也持續擴大。這不僅是技術挑戰，更牽涉到組織內部的學習曲線與營運節奏，因此，團隊必須累積足夠知識，才能讓代理人從早期試點迅速邁向實際應用。

OpenAI 指出，公司內部幾乎每三天就會推出新功能，要跟上這樣的更新速度，意味著企業必須在治理與實驗之間取得高度困難的平衡。OpenAI也觀察到，企業不只需要解決零散問題的工具，更需要一套端到端(End-to-End)的代理建構方式，因此借鏡企業培養人才的流程，設計出完整的導入框架。

據《華爾街日報》指出，OpenAI應用事業執行長Fidji Simo在與媒體的電話會議中，將這些代理形容為「AI同事」，能與人類協作，並可與其他競爭對手，如Anthropic與Microsoft所開發的代理並行使用。

Simo表示：「到今年年底，領先企業中的大多數數位工作，將由人類指揮、由一整隊代理執行。這在程式開發領域已經成真，未來也會擴及更多其他領域。」

OpenAI尚未透露Frontier的收費方式，目前僅開放給少數客戶使用。而在這項消息發布前不久，許多軟體公司股價大跌，投資人紛紛擔心AI帶來的顛覆效應將降低企業對傳統軟體工具的需求。

本週稍早，OpenAI與Anthropic先後推出新產品，Anthropic近期擴充其由Claude驅動的Cowork助手功能，加入可執行專業商務任務的外掛程式，其中包含法律產業用的工具；而OpenAI也發布新版程式開發工具Codex。

不過，Simo指出，Frontier的推出對「軟體產業而言是極佳的消息」，因為它並非要取代現有軟體工具，而是作為企業分發自家AI 代理的平台，其潛在合作夥伴包括支持OpenAI的Microsoft，以及Oracle等企業。

