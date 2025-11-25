OpenAI推ChatGPT購物研究工具 幫你過濾業配文

【緯來新聞網】OpenAI 推出一款免費「AI 購物研究工具」，主打能在年底購物旺季，為 ChatGPT 使用者打造個人化的選物指南。OpenAI 表示，這項功能使用特製版 GPT-5 mini，會主動詢問需求細節，並整理來自高品質網站的商品評論，而非依賴付費行銷內容或產品頁面資訊。例如在 Reddit 上的真實使用心得，通常會被認為比業配內容或官方商品頁的評論更值得參考。官方也強調，系統在提供商品連結時，不會偏向特定平台。

廣告 廣告

（圖／達志影像）

不同於一般對話模式，使用者可在 ChatGPT 中點選「購物研究」按鈕，輸入需求，例如找小坪數沙發或幫 4 歲小朋友挑禮物。工具會一步步提問，包括預算、顏色、尺寸等，再陸續推薦 10 到 15 項商品，並可透過「更多類似商品」或「不感興趣」來微調結果。



這項功能在電子產品、美妝、廚房家電、園藝與戶外用品等類別表現特別優異。不過，由於生成推薦清單需花上幾分鐘，OpenAI 建議若只是查規格或價格，仍可使用一般 ChatGPT 搜尋。官方也提醒，部分細節如價格或庫存可能仍會有誤，使用者最好再到商家網站確認。



為在日益競爭的 AI 市場中保持優勢，OpenAI 近來陸續推出群組聊天、美國教師版 ChatGPT，以及內建聊天機器人的瀏覽器等新功能。至於此次的購物研究工具，公司暫不打算立即商業化，並開放所有用戶在 1 月前幾乎無限制使用。

更多緯來新聞網報導

經典日劇《美女或野獸》緯來日本台重播 福山雅治揭菜菜子NG模樣

全明星閃兵中！「永遠的班長」開槍了 李興文勸世：知恥近乎勇