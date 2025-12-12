OpenAI推GPT-5.2！長篇推理、視覺解析與編碼能力大躍進

【記者趙筱文／台北報導】OpenAI宣布推出全新GPT-5.2模型，定位為專業工作者與長時間運行代理的核心運算引擎，官方表示這一代在「知識工作、程式開發、長篇文件推理與視覺理解」等領域全面刷新基準成績，成為目前最接近甚至超越人類專業人士的AI模型。OpenAI指出，企業用戶平均每天能透過AI節省40至60分鐘，重度使用者甚至每週可節省超過10小時，因此希望GPT-5.2能在真實場景創造更高經濟價值。

GPT-5.2在多項測試中刷新紀錄，包括跨44種職業的GDPval知識工作基準，Thinking版本勝率達70.9%，遠高於上一代；在SWE-bench與GPQA等軟體工程、科學問答、抽象推理領域也全面提升，ARC-AGI-1突破90%門檻，是目前唯一達到此水準的模型。OpenAI強調，新模型在建立試算表、簡報、程式碼審查、圖像解讀、跨工具自動化流程與多步驟專案管理中的表現明顯更穩定，生成速度快、成本僅為專業人力的1%，適合作為專業人士的日常助手。

這一代特別強化長篇上下文能力，能同時消化報告、合約、研究論文與多檔案專案，不僅可精準抽取資訊，也能保持邏輯一致性。視覺能力也同步升級，解析UI介面與科學圖表的錯誤率減半，在電子零件定位、資料圖拆解等任務上比GPT-5.1更接近人類專家。在程式開發方面，GPT-5.2顯著改善前端開發與複雜UI生成能力，並能更可靠地進行跨語言除錯與大型程式碼庫的結構重寫。多家早期合作夥伴表示，新模型在代理程式編碼方面的跳躍幅度「遠高於版本號所暗示的」，能讓多代理架構被整合成更高效率的單代理系統，降低延遲與成本。

GPT-5.2同時具備更高的事實準確度，在匿名查詢測試中幻覺下降38%。OpenAI也同步強化安全性，包括敏感對話處理、情緒支持與未成年內容保護，並逐步導入年齡推測模型，避免未成年接觸不適內容。

OpenAI表示，GPT-5.2 Instant、Thinking與Pro今日起將逐步在ChatGPT上線，優先提供Plus、Pro、Go、Business與Enterprise用戶使用。API同步開放，並加入「xhigh」最高推理級別，適用科學研究、金融模型等重度場景。Token費用略高於GPT-5.1，但由於推理效率提升，整體成本反而更低。

新模型依舊由OpenAI、NVIDIA與Microsoft共同打造，使用Azure資料中心與H100、H200、GB200等最新GPU架構進行訓練。OpenAI強調，GPT-5.2只是前沿模型演進中的一站，未來仍將持續提升推理能力、可靠性與安全性，並讓AI在科學、工程與知識工作的價值更具體落地。

GPT-5.2在主機板影像定位上的表現更精準，能清楚標出CPU位置、RAM插槽、PCIe、VRM電源區與各種I/O埠，相較GPT-5.1只辨識少量零件，新模型在細節理解與空間定位上大幅進步。OpenAI官網

