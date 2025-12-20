OpenAI擬新一輪千萬融資 外媒：成敗決定「這產業」命運

OpenAI正計劃展開新一輪融資。（示意圖／unsplash）

根據外媒報導，OpenAI正計劃展開新一輪融資，募集高達1000億美元。CNBC的Jim Cramer報導寫道，OpenAI能否成功籌集大規模資金，將成爲甲骨文建設數據中心未來走向的關鍵變數。

如果OpenAI能順利募集到全額目標資金，其公司估值可能高達8300億美元。承諾向甲骨文支付超過3000億美元，用於數據中心建設。Cramer指出，甲骨文爲支撐這一合作在9月發行了180億美元債券，這是科技行業有史以來規模最大的債務發行之一。

廣告 廣告

這筆債券發行後，投資者對OpenAI的支付能力產生疑慮，數據中心類股因此承壓。若OpenAI無法籌集足夠資金，市場將出現逆轉。Cramer警告：「整個數據中心產業將陷入低迷並持續下去。」

另外《路透》引述消息人士報導，日本軟銀集團（SoftBank Group）正力拚在年底前完成對 OpenAI 高達225億美元的注資承諾，並透過多種籌資方式募資，包括出售部分投資資產，以及可能動用以旗下晶片公司安謀（Arm Holdings）持股作為擔保。

OpenAI正在籌備可能是史上最大規模之一的首次公開募股（IPO），估值上看1兆美元。路透社先前報導指出，OpenAI已啟動上市前置作業，最快可能在2026年下半年向證券監管機構提出申請。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

早有預謀！「釀4死11傷」張文雲端計劃書曝光 謀劃一年搬到北車就為恐攻

恐攻釀4死11傷！張文從小就孤僻 「幾乎沒朋友」家人也覺得他很怪

北捷遇恐攻急疏散！閘門全開「免刷票請速出站」 應變能力獲讚