OpenAI擬融資1000億美元 估值約為7500億美元

（中央社紐約17日綜合外電報導）科技新聞媒體The Information今天報導，OpenAI已與部分投資人進行初步磋商，計劃以約7500億美元（約新台幣23.7兆元）估值籌集資金。

報導引述知情人士指出，這家ChatGPT開發商的募資規模最高可能達1000億美元。

路透社無法立即證實該報導，OpenAI也未立即回應置評請求。

若談判達成，這將代表OpenAI的估值比10月報導的5000億美元高出約50%，當時OpenAI現任與前任員工剛完成價值約66億美元的股份出售交易。

廣告 廣告

另外，獲微軟（Microsoft）支持的OpenAI正在籌備可能是史上最大規模之一的首次公開募股（IPO），估值上看1兆美元。路透社先前報導指出，OpenAI已啟動上市前置作業，最快可能在2026年下半年向證券監管機構提出申請。

輝達（Nvidia）和甲骨文（Oracle）等企業今年已與OpenAI達成多項數十億美元級別的AI合作案。然而，投資人仍保持謹慎，正尋求任何顯示AI需求可能放緩的訊號，並擔憂巨額投資未能如預期般帶來回報。（編譯：陳昱婷）1141218