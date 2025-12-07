OpenAI收購波蘭新創 強化人工智慧模型監控與訓練
（中央社記者彭維楀華沙7日專電）人工智慧公司 OpenAI上週宣布，收購波蘭新創Neptune.ai，目的是將Neptune專門用於監控和管理AI模型訓練的軟體整合到OpenAI的內部系統，以便更有效率地推進尖端AI模型開發工作。
Neptune於2017年成立，最初是從波蘭人工智慧公司 deepsense.ai分拆出來的公司，總部位於美國加州。該公司專門提供監控、分析和比較機器學習實驗的工具，協助追蹤人工智慧模型的訓練過程。
OpenAI首席科學家帕霍茨基（Jakub Pachocki）稱讚 Neptune的工具，並指Neptune構建了一個快速、精確的系統，允許研究人員分析複雜的培訓工作流程。
隨著人工智慧模型的複雜性不斷提升，這項工具的價值也變得越來越重要。作為交易的一部分，Neptune.ai也將放棄其現有的其他客戶，包括三星電子（Samsung Electronics）和惠普（HP），並於明年3月逐步實施客戶過渡計劃。
Neptune.ai曾接受過阿爾馬茲資本（Almaz Capital）、btov夥伴基金、Rheingau Founders等公司投資，其中華沙的TDJ Pitango Ventures為其最大股東，持有22%股份。TDJ董事長多莫加瓦（Tomasz Domogała）祝賀Neptune被這家美國巨頭收購。
波蘭選舉日報（Gazeta Wyborcza）引述多莫加瓦的話說：「今天的交易證實了支援人工智慧模型開發的工具所發揮的關鍵作用，以及波蘭創新者的影響。」多莫加瓦補充說，他很高興團隊將繼續在這個技術可產生最大影響的地方擴張。
科技新聞網站The Information披露的交易價格據稱不到4億美元（約新台幣125億元），將以股票支付。這項收購將由身為波蘭人的帕霍茨基帶領，將Neptune的工具深度整合進OpenAI的訓練體系中。
據彭博（Bloomberg）報導，並非所有Neptune員工都會收到加入OpenAI的邀請。（編輯：田瑞華）1141207
