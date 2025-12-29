OpenAI新職缺年薪1700萬！ 奧特曼：這份工作壓力山大

【緯來新聞網】ChatGPT 開發商 OpenAI 開出年薪 55.5 萬美元（約新台幣 1,750 萬元）加上股票報酬，徵求一名「風險應變主管（Head of Preparedness）」，專責評估並降低 AI 可能帶來的負面影響。OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）形容這份工作「壓力山大」，直言新任主管將直接面對高度複雜、棘手的挑戰。

奧特曼指出，隨著模型能力快速提升，同時也開始帶來實質挑戰，包括對心理健康的影響，以及在資安領域展現出自行發現關鍵漏洞的能力。他強調，公司正進入一個需要更精細評估的新階段，不僅要理解模型如何可能被濫用，也必須思考如何在產品與現實世界中降低衝擊。



ChatGPT 推動 AI 聊天機器人在消費市場迅速普及，但部分使用者將其當作心理諮商替代工具，反而可能加劇妄想或其他危險行為。OpenAI 已表示正與心理健康專家合作，改善模型在面對精神疾病或自傷傾向使用者時的應對方式。



不過，OpenAI 近年也面臨內部安全文化鬆動的質疑。多名前安全團隊成員相繼離職，批評公司在產品與獲利壓力下，逐漸偏離「安全優先」的初衷。此次再度高薪招募風險應變主管，外界也關注，是否代表 OpenAI 試圖重新強化其 AI 安全防線。

