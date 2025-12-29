OpenAI新職缺「年薪1800萬」 執行長阿特曼：壓力超大！立馬跳入火坑

人工智慧(AI)示意圖。路透社



創造CahtGPT的OpenAI公司正在招聘最新職缺，年薪近台幣1800萬，另外還有配股激勵。但是，OpenAI執行長阿特曼直言，這個工作馬上要跳入火坑，壓力極大。

這家人工智慧（AI）聊天機器人巨頭，正在招募新的「準備長」（Head of Preparedness）。這個職位將需要負責檢視OpenAI的運算模型、產品，是否會被濫用導致對人產生傷害，要及時發現並且補洞。

年薪55.5萬美元（約1742萬台幣）的這份工作，必須應對的具體議題可能包括AI造成的失業、假訊息充斥、惡意行為者濫用、環境破壞，以及摧毀人類動力。

OpenAI執行長阿特曼上週六（27日）在網路平台X上發布這條招聘消息時坦承：「這是一份壓力極大的工作，而且你幾乎就會馬上跳入最深的深坑。」

阿特曼表示，目前的AI已經強大到可以輕易發現電腦軟體系統的安全漏洞，這要是被有心人利用會是災難。他也說， OpenAI團隊2025年就已經發現了AI對人心理健康的初步衝擊。

因此，阿特曼說，這個「準備長」必須要能更細微觀察、量測愈來愈強大的AI能力所產生的衝擊，以及可能被濫用的狀況，想出辦法降低這些負面效應。這些問題許多是前所未見的新狀況，過去很多看來很好的主意，現在都產生很極端的狀況。

他寫說：「如果你希望協助世界尋求解方，讓網路安全防禦者掌握最尖端的技術能力，另一方面確保攻擊者無法將這些能力用於破壞，理想的方法是讓所有系統都變得更加安全；同時，如果你也想針對生物技術能力的發布方式，甚至是對具備「自我完善（self-improve）」能力的運作系統安全性建立信心，請考慮申請這個職位。」

OpenAI已經在今年10月表示，正與心理健康專家共同合作，改善ChatGPT與用戶的交流互動方式，能夠在用戶出現像是精神疾病或是自我傷害的徵兆時，及時改進。

當初，OpenAI的創設使命就是要讓全人類享有AI的正面成果，從一開始就把安全防護視為核心使命。但是隨著OpenAI開始釋出產品，並且有更多壓力迫使 OpenAI儘快尋求營利，一些前員工批評OpenAI已經在喪失初衷。

2024年5月，原安全團隊負責人雷克（Jan Leike）辭職並批評公司忽視了安全性，他當時說：「打造比人類更聰明的機器本質上就是一個危險的行為。OpenAI過去曾經為人類擔負了巨大的責任。但是過去一年來，安全文化與安全機制已經被拋在發售產品之後。」

另一名安全團隊人員柯科塔伊洛（Daniel Kokotajlo）也在2024年辭職，公開抨擊OpenAI開始忽視安全，讓他無法相信當公司達到「通用人工智慧」（AGI）的目標時，能夠為這種強大的超級AI負責。他後來受訪時表示，OpenAI曾經有30人的團隊負責研究AGI的安全防護，但後來規模只剩一半。

OpenAI原本的準備長馬德利（Aleksander Madry）在2024年7月調職，職位懸缺至今。準備長將是 OpenAI的「安全系統」團隊的一部分，OpenAI的招募說明寫說：「你將會是直接負責建立並協調能力評估、威脅模型及緩解措施的負責人，打造一套嚴謹一致，並且可以在操作上大幅拓展的安全產品線。」

