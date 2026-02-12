OpenAI清洗內部反對派，決定向「色情紅利」低頭？她想擋下ChatGPT「成人模式」，卻輸給8億用戶變現壓力

根據《華爾街日報》2月9日的獨家報導，OpenAI產品政策副總裁瑞安・拜爾邁斯特（Ryan Beiermeister）在度假歸來後慘遭閃電解職，官方理由竟是她推動女性職場計畫是「性別歧視男同事」。然而知情人士指出，真正的導火線是她堅決反對OpenAI為了與馬斯克的Grok爭奪流量，計畫在ChatGPT推出備受爭議的「成人模式」。

OpenAI女主管被開除，理由竟是「性別歧視男同事」

根據《華爾街日報》揭露，1月初，剛結束假期、準備重返崗位的OpenAI產品政策副總裁瑞安・拜爾邁斯特（Ryan Beiermeister），等來的不是開工大吉，而是一紙冷冰冰的解僱通知。這位在公司負責制定用戶規則、領導產品安全防線的高級主管，竟然在毫無預警的情況下被趕出公司。

OpenAI對外給出的開除理由相當耐人尋味，聲稱拜爾邁斯特在職期間對一名男同事進行了「性別歧視」。針對這項嚴厲指控，拜爾邁斯特隨即透過聲明強硬回擊，直言這些關於她歧視任何人的說法「完全不實」。

這位被指控歧視的高階主管，不久前才在公司內部發起一項女性同伴指導計劃，致力於連結不同部門的女性員工、共同研擬職涯策略。知情人士稱，拜爾邁斯特在2024年中從Meta跳槽加入OpenAI時，就被視為那一批懷抱理想、試圖從科技公司內部推動體制改革的「改革派」代表。

儘管OpenAI發言人隨後試圖緩頰，稱讚拜爾邁斯特在職期間貢獻良多，並強調她的離職與她提出的任何問題無關，但這種說法顯然難以平息內部的議論。

擋人財路？反對「成人模式」才是主因

《華爾街日報》指出，這場人事風暴的導火線，正是OpenAI計畫在今年年初推出的爭議功能：允許用戶在ChatGPT生成AI情色內容。這項「成人模式」計畫打算解禁性話題對話，讓成年用戶能與機器人進行更私密的交流。

拜爾邁斯特在被解職前，曾多次向同事表達強烈反對。她深信這項舉措會對用戶產生有害影響，更進一步指出，公司目前的技術根本無法有效攔截兒童剝削內容，也難以將成人主題與青少年用戶徹底隔離。

除了她之外，公司內部也有諸多反對的聲音。OpenAI定期召集的「福祉與AI」顧問委員會也挺身而出，敦促公司重新考慮該計畫。更有研究人員警告，部分用戶已經對聊天機器人產生不健康的依戀，若再開放性愛內容，恐怕會加劇用戶將AI視為現實伴侶的情感投射。

競爭對手急起直追，OpenAI急需「流量變現」

面對內部排山倒海的批評，執行長山姆・阿特曼（Sam Altman）選擇站在對立面。他親自為放寬內容限制的決策辯護，稱這只是「將成年用戶當成年人對待」。

《華爾街日報》認為，OpenAI如此急於拆掉內容護欄，背後隱藏著巨大的商業變現焦慮。ChatGPT每週吸引超過8億用戶，正急著將這些流量變現，並計畫透過廣告模式來獲利。

放眼市場，競爭對手的步步進逼更讓OpenAI感到窒息。去年12月Google的Gemini聊天機器人取得驚人成功與增長，直接逼得OpenAI內部宣布進入「紅色警戒」狀態。

另一個威脅是馬斯克旗下的xAI。xAI在其Grok聊天機器人中採取了更寬鬆的內容限制，允許更多性話題的存在，而這項策略確實大幅提升了用戶參與度。

