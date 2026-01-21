OpenAI營收規模破200億美元 證實首款AI硬體2026問世

【記者趙筱文／台北報導】生成式人工智慧龍頭OpenAI好消息連發。OpenAI財務長Sarah Friar近日於官方部落格撰文指出，隨著ChatGPT與平台服務快速成長，公司2025年營收規模已突破200億美元，展現AI應用從實驗階段走向大規模落地的趨勢。另一方面，OpenAI高層也證實，首款AI硬體產品已列入公司發展藍圖，預計將於2026年問世。

需要注意的是，OpenAI所提及的「營收破200億美元」，係以公司目前訂閱制與平台業務的成長速度換算的年化營收規模，並非已完整認列的全年實際營收。Friar指出，ChatGPT已從最初的研究預覽工具，逐漸成為人們在學習、工作與決策中仰賴的日常助手，使用情境也從單純提問，延伸至文件整理、資料分析與思考輔助，帶動每週與每日活躍用戶數持續創下新高。

Friar進一步說明，OpenAI的營運模式正隨著AI實際價值擴大而演進。公司先後推出消費者訂閱方案、企業與團隊方案，並透過API平台採取依使用量計費的方式，讓營收與實際完成的工作量連動。他也透露，OpenAI的運算資源規模近年以每年約三倍的速度成長，從2023年的0.2GW、2024年的0.6GW，提升至2025年約1.9GW，算力、產品能力與營收形成相互推動的成長循環。

除了軟體與平台服務外，市場也高度關注OpenAI是否將進一步跨入硬體領域。OpenAI全球事務長Chris Lehane近期接受媒體訪問時證實，硬體確實是公司重要規劃之一，未來將公布更多細節，並指出首款AI硬體產品的推出時間點，目前最可能落在2026年。

多家外媒先前引述知情人士報導，OpenAI正在開發代號為「Gumdrop」的新產品，可能是一款無螢幕的智慧裝置，如智慧筆或可穿戴式音訊設備，主打低存在感互動，不依賴觸控與傳統作業系統介面。潛在應用包括將手寫或語音內容即時轉為數位文字，並交由ChatGPT進行整理、摘要或重寫，也可在不開啟手機螢幕的情況下完成記錄與查詢。

產業觀察指出，當智慧型手機已高度普及，OpenAI若推出新型AI裝置，定位並非取代手機，而是補足其使用盲點，讓AI在人們尚未整理好思緒、或需要即時思考輔助的時刻介入，進一步降低使用門檻。這樣的策略，也與OpenAI近年強調「聚焦AI實際應用」的方向相呼應。

隨著營收規模快速放大、運算資源持續擴充，以及新產品線逐步成形，OpenAI正從單一AI服務提供者，朝向結合平台、應用與硬體的完整生態系邁進。市場普遍認為，2026年推出的首款AI硬體，將成為觀察OpenAI下一階段布局的重要指標。

