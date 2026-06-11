OpenAI爆料：中國用ChatGPT吹風向反川普與美國AI基建

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美國人工智慧公司OpenAI於6月10日發布報告指出，中國相關宣傳人員自2025年底至2026年初，持續利用該公司旗艦聊天機器人ChatGPT，生成內容以煽動反對美國總統唐納德·川普的關稅政策，並介入美國國內關於資料中心建設與人工智慧發展的公共討論。



OpenAI在報告中表示，這些活動雖然看起來影響有限，但凸顯出生成式AI在數位影響力操作中的角色日益重要，甚至被用來針對AI產業本身進行宣傳。該公司追蹤到兩組主要使用者群體，其中一組為中文使用者，他們透過ChatGPT製作批評川普貿易與科技政策的標語，以及一系列政治漫畫，後續將這些內容發布至社群平台X（前身為Twitter）。

中國如何利用ChatGPT吹風向



這些漫畫內容描繪川普在國際舞台上的破壞性行為，例如揮舞鐵鎚敲擊標示「全球未來」的牆壁，或是鋸斷自己所站立的梯子，試圖以視覺化方式傳達反對關稅政策的訊息。同一組使用者還利用ChatGPT生成中文評論，用於中文語言文章的留言區，並製作義大利文與日文內容，顯示操作範圍超出單一語言或地區。

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OpenAI進一步指出，另一組使用者可追溯至一家承接中國政府業務的科技公司（未公開名稱）。這組操作主要針對美國境內AI與資料中心的相關辯論。資料中心建設目前是美國熱門議題，已有超過十個州正在實施或考慮限制措施，主要擔憂電力供應、土地使用與環境影響。OpenAI分享的樣本漫畫，將資料中心產業描繪成追求暴利的貪婪企業，其高耗電量正損害一般民眾的日常生活。

OpenAI首席調查員班．尼莫（Ben Nimmo）在接受媒體訪問時表示，這些行動似乎想操縱「美國AI發展以及更廣泛科技政策的合法公共辯論」。他指出，在此背景下，這些行動者卻試圖利用美國開發的AI工具來達成目的，顯得格外諷刺。

OpenAI：吹風向操作尚未產生明顯成效



中國駐華府大使館回應表示，對OpenAI的研究內容並不熟悉，但「堅決反對任何無端攻擊或抹黑中國」的行為，並強調北京正致力於確保人工智慧成為「造福全人類的力量」。

X平台擁有者xAI未回覆相關查詢。OpenAI表示，雖然這些影響力操作尚未產生明顯成效，但AI輔助宣傳的現象，已成為當前數位環境中常見的一環，包括反對資料中心建設的迷因與圖像，也常見由AI生成。



責任編輯：許詠翔



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