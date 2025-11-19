OpenAI爆發力強！ChatGPT 8億週活躍用戶推動企業加速轉型

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

美國資訊技術研究公司Gartner將OpenAI評為「生成式人工智慧領域的新興領導者」，顯現出企業界對OpenAI的信心。AI已不僅僅是試驗，而是企業的基礎建設，正在重塑工作方式，根據「Digital Watch」報導，現在有超過100萬家公司使用OpenAI的技術，得益於員工在日常工作中對ChatGPT的需求。

Gartner將Open AI評為「生成式人工智慧領域的新興領導者」。（示意圖／Unsplash）

OpenAI已承諾將加強隱私控制、資料治理，讓企業可以更安全的部署。OpenAI也指出，ChatGPT每週有超過8億名活躍使用者，使企業在導入時能縮短試點期，減少冗長的培訓時間，加快組織內的數位轉型步伐。其企業版服務在過去一年內的使用更大幅成長9倍，展現強勁需求。未來的AI系統將朝向更協作、更深入企業營運流程的方向發展，協助各產業開創新的工作模式。

公司高層表示，此次獲得Gartner認可相當鼓舞，但也強調產業發展仍在早期階段，前方仍有許多挑戰與機會。OpenAI將持續強化其企業平台，協助企業以負責任、可規模化的方式導入AI，並將策略真正轉化為可量化的成果。

OpenAI 在企業市場的成長，將使 AI 基礎設施需求擴大，並可望進一步推升資料中心、GPU、高速記憶體等相關產業的投資力道。

