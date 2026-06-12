【OpenAI發布報告】中共濫用美AI 對臺操弄認知作戰

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記者賴名倫／綜合報導

美國科技公司「OpenAI」10日發布最新報告，揭露中共網路駭客大量使用美國設計人工智慧（AI）程式，在社群媒體上鎖定美國與臺灣閱聽眾，大量散布特定立場資訊，意圖操弄虛假輿論；儘管成效有限，仍凸顯北京運用AI遂行認知作戰的野心與意圖。

報告指出，ChatGPT程式在2025年底至2026年初，收到巨量簡體中文指令，將美國總統川普的AI政策列入核心，大肆散布建造AI資訊中心將引發能源供應危機等論點，並指稱美國意圖將關稅政策武器化，用於確保全球科技領先地位。由於指令明確要求不得提到中共領導人習近平，且產生的文章還被「大量冒充美國公民身分的帳號」在社群媒體上廣泛散布，因此遭「OpenAI」盯上並刪除帳號。

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政治新聞網站「政客」（Politico）報導，數據顯示這兩項議題背後有中共網軍操作痕跡，雖然參與討論的網路用戶數量有限，仍有數十個州郡層級的AI資料中心建案計畫受到壓力並被迫暫停。

「OpenAI」首席調查員尼莫說，儘管現階段未發現這類認知作戰對美國公眾輿論產生具體影響的證據，但這些行動似乎意圖操弄一場關於美國AI政策，以及更廣泛科技政策正當性的公共辯論，而試圖利用美國的AI技術來達成目的，尤其顯得諷刺。

OpenAI揭露中共網軍利用ChatGPT生成攻擊美國政策的大量虛假資訊，並廣泛散布。（達志影像／美聯社資料照片）