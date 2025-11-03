OpenAI與亞馬遜協議激勵AI類股走高 美股多收漲
（中央社紐約3日綜合外電報導）ChatGPT開發商OpenAI與亞馬遜（Amazon）簽署380億美元協議，激勵人工智慧（AI）類股走高，蓋過美國供應管理協會（ISM）報告顯示製造業持續低迷的影響，華爾街股市今天多收漲。
道瓊工業指數終場下跌226.19點或0.48%，收47336.68點。
標準普爾500指數小漲11.77點，或0.17%，收6851.97點。
那斯達克指數上揚109.77點或0.46%，收23834.72點。
費城半導體指數揚升42.31點或0.59%，收7270.97點。（編譯：劉淑琴）1141104
