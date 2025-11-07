OpenAI財務長暗示需要政府融資後收回發文 AI沙皇表態「美國政府不會救助AI公司」
OpenAI執行長奧特曼重申，該公司「目前沒有、也不希望OpenAI資料中心獲得政府擔保」。（圖片來源／wikimedia)
美國媒體《CNN》報導指出，全球領先的人工智慧公司、ChatGPT母公司OpenAI周三與周四爆發公關危機，彷彿陷入恐慌，因為該公司聲稱主管發表一條非常錯誤的公開聲明。
兩位高層怒氣沖沖收回先前的言論，他們的言論暗示OpenAI可能需要美國政府融資，幫助OpenAI承諾投資1.4兆美元的計畫，以便建設資料中心和採購AI晶片。
周四，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）出面進一步澄清該公司在政府擔保問題的立場。他預計OpenAI今年營收將達到200億美元，並計劃透過投資企業AI和消費設備等行業，到2030年創造一年營收「數千億美元」。
奧特曼澄清：OpenAI資料中心沒有政府擔保
奧特曼重申，該公司「目前沒有、也不希望OpenAI資料中心獲得政府擔保」。
「我們認為政府不應該以人為方式製造贏家或輸家，納稅人也不應該救助那些做出錯誤商業決策或在市場失利的公司。」奧特曼在社群媒體X的貼文寫道。
不過，他表示，政府可以考慮投資興建官方的資料中心，並為新建美國晶片製造廠提供貸款擔保。白宮一直在敦促科技巨頭這樣做，以維護國家安全。
「如果我們搞砸了，又無法彌補虧損，那就應該退場，讓其他公司繼續做好工作，服務客戶，這就是資本主義的運作方式，生態系統和經濟都會運作良好。」奧特曼說。
OpenAI財務長弗萊爾的言論引發爭議
近幾個月來，OpenAI簽署超過1.4兆美元的基礎設施建設協議，包括建造資料中心和訂購AI晶片，這引發人們對龐大資金來源的質疑。
在這種巨大的質疑聲浪當中，OpenAI財務長弗萊爾（Sarah Friar）周三言論引發廣泛關注，她建議美國政府應該「支持」該公司在人工智慧（AI）基礎設施方面的大規模投資。
「這種支持、這種擔保能夠讓融資得以進行，這不僅可以真正降低融資成本，還可以提高貸款/淨值比，也就是在股權部分之外可以承擔的負債規模。」她在《華爾街日報》的一次活動上說道。
換句話說，她想要聯邦政府為AI公司採購先進晶片所承擔的債務，提供「擔保」。
很快地，弗萊爾就收回以上的言論，然後在領英上發文澄清，政府需要與民間企業攜手發揮自身作用，共同促進美國的人工智慧發展。但她同時表示，OpenAI「並未要求政府承諾為我們的基礎設施建設計畫提供擔保」。
AI公司也要上街爭取免除AI晶片貸款？
然而，這番言論可能反而讓事情更加撲朔迷離，也加劇近幾周市場擔心，這家尚未獲利的新創公司如何支付AI資料中心和晶片投資的承諾。
為什麼這件事如此具有爭議？弗萊爾最初的言論之所以引發爭議，是因為她暗示，如果OpenAI無法支付當初承諾購買的所有晶片費用，美國政府也就是納稅人就應該承擔責任。這就好比說，父母在兒子的租屋契約上簽字，兒子就不用繳房租一樣，這是一件荒謬的事情。
鑑於OpenAI是一家估值5000億美元的私人公司，即便未來成功轉虧為盈，納稅人也無法從中直接受惠，因此，許多ㄧ般民眾對此感到不滿。
「是否像學生上街爭取免學貸一樣，AI公司也要上街爭取免除AI晶片貸款？OpenAI最終會不會像房利美、房地美一樣被美國政府接管？」Jones Trading首席市場策略師Mike O’Rourke周三發送的電子郵件評論寫道。
ＡＩ沙皇放話不會救助AI公司
「OpenAI的內部人士認為，美國政府應該為他們提供優惠的借貸利率，同時他們還能靠美國納稅人的錢，來提升私人公司持有的股票價值，這種建議簡直是荒謬至極。」Rourke批評說。
川普在AI投資浪潮當中扮演著怎樣的角色？美國總統川普曾表示，建設新的人工智慧基礎設施，確保美國在全球人工智慧競賽中獲勝，是國家優先事項。他的政府承諾放鬆對AI產業的監管，並簡化新建資料中心和能源基礎設施的審批流程。
川普的AI沙皇大衛·薩克斯（David Sacks）本周四（11月6日）在X電視台明確表示，「在AI產業，政府不會出手。美國至少有5家主要前沿AI模型公司，如果1家倒閉，其他公司將取而代之。」
目前OpenAI已承諾在未來8年投入1.4兆美元（43.3兆元台幣）購置算力與設備，部分交易包含循環式財務條款，使該公司的營運前景與輝達、超微及甲骨文等大型科技公司緊密掛鉤。
但是，有些分析師擔心，如果OpenAI重金押注AI發展，卻無法創造足夠收入，可能引發連鎖負面反應，導致美股與經濟承受重大損失。
