OpenAI遭爆不滿輝達晶片、找上AMD 執行長急澄清

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）近日與OpenAI驚傳裂痕，有知情人士指出，OpenAI對於輝達最新款晶片的表現感到不滿，自去年起便積極尋求替代方案。對此OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）親自回應了。

輝達（NVIDIA）與OpenAI傳裂痕

根據外媒《路透社》報導，輝達原計畫於2025年9月向OpenAI投資高達1000億美元（約新台幣3.1兆元），為換取股權並提供OpenAI採購先進晶片的資金，未料談判卻拖延數月，期間OpenAI不僅與超微半導體（AMD）達成交易，更與其他晶片商接洽。

有7名知情人士透露，OpenAI對輝達在ChatGPT處理特定類型問題時的回應速度感到不滿，尤其是在軟體開發、人工智慧和其他軟體系統通訊等，效能表現未達預期，其中更指出，OpenAI需引進新的硬體架構，以因應未來約10%的推理運算需求缺口，而相關問題在OpenAI內部用於生成電腦程式碼的產品Codex上表現得尤為明顯，由於該產品目前正被公司大力推廣，部分員工私下將Codex的效能瓶頸，歸因於輝達以GPU為核心的硬體架構限制。

對此，輝達執行長黃仁勳駁斥道，「這種說法毫無根據」，OpenAI的發言人也透過聲明表示，該公司依靠輝達為其絕大多數推理集群提供動力，並且輝達在推理方面提供了最佳的性價比。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）在X上回應，「我們非常喜歡與輝達合作，他們生產世界上最好的AI晶片，我們希望長期成為他們的大客戶。我不明白這些瘋狂的言論是從哪裡來的。」

