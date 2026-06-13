OpenAI遭美多州檢察總長聯合調查 華爾街日報：已收傳票
OpenAI遭美多州檢察總長聯合調查 華爾街日報：已收傳票
根據《華爾街日報》（WSJ）報導，美國多個州的檢察總長已聯手對人工智慧龍頭 OpenAI 展開調查。據悉，該公司已於週五收到一份範圍廣泛的傳票，被要求提供其業務活動及對用戶影響的相關文件。
根據《華爾街日報》（WSJ）引述知情人士的消息指出，美國多州檢察總長組成的聯盟已正式對 ChatGPT 開發商 OpenAI 展開調查。這標誌著這家引領全球生成式人工智慧（AI）熱潮的科技巨頭，正面臨來自美國地方政府更嚴格的法律監管與審查。
報導指出，OpenAI 在週五收到了一份內容極具殺傷力的廣泛傳票。該傳票要求該公司提交大量內部文件，內容涵蓋其多項業務活動，以及其 AI 技術與產品對用戶所產生的實際影響與潛在風險。
針對此項消息，《路透社》（Reuters）表示目前無法立即證實該報導的真實性，而 OpenAI 方面也尚未對此項調查發表任何官方回應。隨著 AI 技術在各領域快速普及，其涉及的隱私、數據安全及社會影響，正持續引發各國監管機構的高度關注。
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