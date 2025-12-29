OpenAI開職缺「年薪1700萬加股票」 執行長：壓力山大像丟進泳池深水區

OpenAI願意出台幣1700萬元年薪，外加股票分紅，聘請一位「風險應變主管」，專門負責減輕AI帶來的負面衝擊。

外電報導，聊天機器人「ChatGPT」的開發商「OpenAI」願意支付55.5萬美元年薪，合台幣超過1700萬元，外加股票報酬，聘請「風險應變主管」，專門負責減輕AI帶來的負面衝擊。（葉柏毅報導）

報導說，儘管這個「風險應變主管」的職務，高薪誘人，不過要承擔的職責可不小，因為有越來越多人使用AI之後，已經產生許多負面衝擊，包括就業機會流失、假訊息瘋傳、惡意人士濫用，以及人類逐漸喪失自主行動力等等。

OpenAI執行長阿特曼形容，這份工作是「壓力山大」。阿特曼說，只要獲聘為OpenAI的「風險應變主管」，幾乎就像是「立刻被丟進游泳池深水區」，要獨自應付一個棘手且困難的環境，在重要的時刻，必須扮演關鍵角色。

據報導，OpenAI的風險應變主管，隸屬於OpenAI的安全系統團隊，負責為模型建立防護機制、框架與評估制度，總的來說，就是為OpenAI打造一套一致、嚴謹，並且可以在營運上擴展的安全流程體系。