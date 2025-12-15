OpenAI防人才外流！ 新進員工入職立刻配股

【緯來新聞網】OpenAI 本週通知員工，將取消員工需任職至少六個月才能取得股權歸屬的薪酬政策。根據《華爾街日報》引述知情人士指出，這項調整由公司應用程式主管 Fidji Simo 宣布，目的是降低新進員工在試用期內承擔風險的顧慮，不必擔心尚未拿到首批股權就遭解僱。

（圖／達志影像）

事實上，OpenAI 今年 4 月已先將新員工的股權等待期，從業界常見的 12 個月縮短為 6 個月；知情人士透露，馬斯克旗下的 xAI 也採取類似作法。《WSJ》認為，顯示 AI 產業對頂尖技術人才爭奪競爭激烈，反映以股權換取穩定，打破傳統科技公司的薪酬慣例。



報導指出，過去企業設立一年股權等待期，主要是為了避免將股權給予短期離職或表現不佳的員工，但在 Meta、Google、Anthropic 等公司祭出高達上億美元的薪酬方案後，研究人員與工程師更有籌碼爭取有利條件，甚至快速轉換跑道。



在激烈的人才戰下，OpenAI 也提供高於一般科技公司的股權型報酬。根據提供給投資人的文件，OpenAI 今年預估將在股權薪酬上支出約 60 億美元，約占預期營收的一半，部分投資人因此擔心配股過於慷慨，恐稀釋股東權益並壓縮未來報酬；不過支持者認為，在 AI 基礎設施與模型競賽進入先投入、卡位的關鍵階段，誰能率先留住少數頂尖模型科學家與工程師，誰就更有機會拉開技術與產品差距。

