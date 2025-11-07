OpenAI非「大到不能倒」 奧特曼：納稅人不該為企業錯誤埋單

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。（圖／達志／美聯社）

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）於美東時間6日再次闡明公司立場，強調這家開發ChatGPT的人工智慧巨頭既不依賴、也不尋求任何政府支援或保證，並重申「政府不應決定市場勝敗，納稅人不該為企業錯誤埋單。」

奧特曼的聲明出現在外界對OpenAI龐大基礎設施支出的關注與爭議中。據《路透社》（Reuters）報導，公司未來8年計劃投入約1.4兆美元用於運算基礎建設，規模堪比國家級能源計畫。OpenAI預計今年底營收年化率將超過200億美元，並期望在2030年前達到數千億美元。

奧特曼6日在社群平台X上指出，OpenAI並非試圖成為「大到不能倒」的企業，「如果我們做錯，那是我們自己的責任。」他同時支持政府建立屬於自己的資料中心與AI運算基礎設施，稱這是「國家戰略資產」（national strategic asset），但強調這應該是為公共利益而建，而非補助私人公司。

他進一步區分政府推動的半導體製造投資，例如美國強化本土供應鏈的政策，與對企業資料中心的財務保證，認為後者等同於「私人支援」，不應由政府承擔風險。

OpenAI的財務長弗萊爾（Sarah Friar）先前提及政府可能在AI產業中扮演融資角色，引發外界猜測，但她隨後澄清相關說法。奧特曼則在多次發言中堅定否認公司有尋求「政府保險」或「最後保護傘」的意圖。

「政府不該為AI公司寫下保險條款。」奧特曼說，並澄清自己曾提到「政府作為AI最終保險人」的概念，指的是防範AI遭濫用於大型網路攻擊等國安風險，而非財務性保障。

對於外界質疑OpenAI「燒錢太快」，奧特曼則解釋，大規模基礎設施建設需耗時多年，必須提早布局。他指出，公司當前的高支出旨在打造支撐AI時代的「未來經濟基礎建設」，包括企業應用、AI裝置、機器人及科研用途。

他同時透露，OpenAI計劃將運算能力對外開放，建立所謂的「AI雲端」（AI cloud），以滿足全球市場對算力急速攀升的需求。「對我們而言，沒有足夠運算力的風險，遠大於擁有過多運算力。」

隨著OpenAI逐步減少對微軟（Microsoft）的依賴，外界關注該公司是否正為上市做準備。據報導，顧問團隊已討論最早在2026年啟動IPO程序的可能。然而奧特曼強調，公司當前重點是建立穩健的商業模式，而非追求估值。「我們正在打造由AI驅動的未來經濟基礎設施。若我們成功，這將屬於市場的成就；若失敗，也應由市場來裁決。」

