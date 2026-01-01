OpenAI 員工年薪稱冠科技新創 平均150萬美元

OpenAI向投資人揭露的財務數據顯示，該公司員工平均每年股票薪酬為150萬美元，高於過去25年來所有科技新創公司。

外媒分析Equilar彙整的數據發現，OpenAI約有4,000名員工，其平均薪酬比Google在2004年辦理IPO前的股票薪酬高逾六倍，也是另外18間大型科技公司上市前一年員工平均薪酬的約34倍。

這項研究回顧過去25年主要科技公司的IPO案，包含Google母公司字母、Meta、Palantir在內，薪酬金額則依通膨調整至相當於2025年水準。

為了在人工智慧（AI）競賽中保持領先，OpenAI正向頂尖研究人員和工程師祭出高額股票薪酬方案，造就了一些矽谷最有錢的員工。

然而，此舉也加大OpenAI龐大的營運虧損，並以飛快的速度稀釋現有股東價值。先前Meta執行長祖克柏祭出上億美元薪資挖角人才，從OpneAI延攬了20多名員工，讓OpenAI面臨加薪壓力。

OpenAI 2025年員工薪酬占營收比率將達46%，高於其他18間新創公司（電動車新創Rivian除外，因該公司辦理IPO的前一年沒有營收）。

