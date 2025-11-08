OpenAI 執行長 Altman 籲美擴大《晶片法案》稅收抵免 助力AI產業成長
火報記者 陳銳/報導
OpenAI 執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）呼籲美國政府擴大《晶片法案》（CHIPS Act）下的稅收抵免適用範圍，以加速人工智慧基礎設施的發展，並鞏固美國在全球人工智慧領域的領導地位。
奧特曼的呼籲緊隨該公司首席全球事務官克里斯·雷恩（Chris Lehane）於 10 月 27 日致信白宮科技政策辦公室主任麥可·克拉齊歐斯（Michael Kratsios）之後。信中建議，應將「先進製造投資抵免」（Advanced Manufacturing Investment Credit, AMIC）的適用範圍，從半導體製造擴大至 AI 伺服器生產、資料中心建設及電網基礎組件。
AMIC 是美國聯邦政府為推動本土晶片製造所設立的稅收優惠政策。奧特曼在社群平台 X 上表示，美國若能推動整個產業鏈的再工業化，包括晶圓廠、渦輪機、變壓器與鋼鐵產業等，將有助於促進 AI 相關產業及其他領域的長遠發展。
他同時強調，稅收抵免「不同於向 OpenAI 提供貸款擔保」。稍早，他曾表示公司與美國政府討論過聯邦貸款擔保的可能性，用於支持晶片工廠建設，但不包括資料中心部分。
奧特曼此前曾指出，OpenAI 計劃在未來八年內投入約 1.4 兆美元，用於建設龐大的運算資源。隨著對人工智慧模型與產品（包括 ChatGPT）的需求急速攀升，各大科技公司也陸續宣布擴建資料中心與開發先進晶片的計畫。
不過，白宮人工智慧與加密貨幣政策負責人大衛·薩克斯（David Sacks）則表示，聯邦政府「不會為人工智慧產業提供紓困措施」，顯示政策支持仍存分歧。
