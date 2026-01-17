OpenAI 將在 ChatGPT 測試廣告投放 ! 付費用戶則不受影響

火報記者 陳銳/報導

OpenAI 表示，將開始在 ChatGPT 中測試廣告投放，以拓展營收來源，因應人工智慧研發與資料中心建設所需的高額成本，相關測試將先在部分美國用戶中進行，預計於未來數週內上線。

OpenAI 指出，廣告將率先出現在免費方案及價格較低的 ChatGPT Go 方案中，廣告內容將與 ChatGPT 生成的回答分開呈現，且不會影響回覆結果，而Plus、Pro、Business 與 Enterprise 等較高階訂閱方案用戶，將不會看到廣告，此外，用戶對話內容不會提供給廣告商，廣告投放不涉及對話資料的分享。

廣告 廣告

OpenAI表示廣告將出現在免費版與 ChatGPT Go 方案中，與回答內容分開呈現，不影響回覆品質。圖:unsplash

隨著OpenAI 持續擴大對人工智慧基礎設施的投資，並籌備首次公開發行（IPO），營收來源受到外界關注，根據 OpenAI 先前公布的規畫，公司計畫在 2030 年前於人工智慧相關基礎設施上投入超過 1 兆美元，但尚未對外說明具體的資金來源與融資方式。

市場分析指出，ChatGPT 擁有龐大的用戶規模，廣告有望成為新的收入管道，但也可能影響部分用戶的使用體驗，Emarketer 分析師 Jeremy Goldman 表示，若廣告呈現方式不夠自然，用戶可能轉向其他聊天機器人服務，包括 Google 的 Gemini 或 Anthropic 的 Claude。

OpenAI 另表示，廣告不會向 18 歲以下用戶顯示，並將限制涉及健康與政治等敏感主題的廣告內容。公司說明，廣告預計出現在回答下方，僅在與當前對話相關時才會顯示。