OpenAI 急了 拚第4季 IPO 亞馬遜將投資500億美元擴大合作

美媒引述知情人士報導，OpenAI擬於今年第4季辦理首次公開發行股票（IPO），如今正加速進行準備工作，想搶在競爭對手Anthropic之前上市。另外，亞馬遜據悉正洽談在OpenAI未來幾周進行新一輪籌資時，最多對後者投資500億美元，並擴大合作關係。

知情人士透露，OpenAI已與華爾街投資銀行就潛在的公開上市進行非正式諮詢，並擴大內部財務部門，包括聘用新任會計長戴爾（Ajmere Dale）與負責投資者關係的企業財務長蓋勒（Cynthia Gaylor）。

OpenAI如今面臨諸多挑戰，除了近期內部高層改組，核心業務仍面臨Google日益激烈的競爭。此外，OpenAI還要面對共同創辦人馬斯克提出，高達1,340億美元的損害賠償訴訟。現在許多人也質疑OpenAI未來幾年該如何支付總額達數千億美元的AI基礎設施和晶片交易費用。而IPO可望幫助OpenAI增強市場對其財務狀況的信心。

知情人士指出，OpenAI高層私下曾表示，擔心Anthropic會搶在該公司前進行IPO。Anthropic是由OpenAI前研發主管阿莫戴創立，前OpenAI核心人員組成，而Anthropic已告知金融合作夥伴，對今年底前上市抱持開放態度。

另據CNBC引述知情人士報導，Anthropic大金主亞馬遜就投資OpenAI展開洽商，金額可能達500億美元，不僅高於亞馬遜投資Anthropic的80億美元，而且在OpenAI預計籌措1,000億美元的新一輪融資中，就占了一半，顯示亞馬遜正採取激進的兩邊押寶策略。

OpenAI執行長奧特曼與亞馬遜執行長已經展開了直接對話。儘管雙方談判的具體細節仍處於變動狀態，這使得最終投資總額可能有變，但雙方有望在未來幾周正式簽署投資條款清單。

亞馬遜與OpenAI的接觸並非突如其來。據了解，雙方2025年就已開始討論潛在的投資事宜。更關鍵的是，這筆交易可能包含技術層面的合作，或許包含OpenAI使用亞馬遜自研AI晶片的條款。根據先前The Information的報導，既有投資人輝達正在洽談最多加碼投資OpenAI 300億美元，而很早就開始支持OpenAI的微軟，也正洽談在這一輪籌資加碼投資，金額應會在100億美元以下。

