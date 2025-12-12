OpenAI 急推 GPT-5.2 ! 因應 Gemini 3 壓力全面啟動「紅色警報」

火報記者 陳銳/報導

面對 Google 最新推出的 Gemini 3 模型帶來的競爭壓力，OpenAI 在本月初啟動內部「紅色警報」，並正式發表新一代模型 GPT-5.2。

根據《路透》報導，OpenAI 執行長 Sam Altman 在 12 月初要求團隊暫停所有非核心專案，並將人力調往 GPT-5 系列的開發工作，將重心完全放在競爭最激烈的語言模型領域。OpenAI 隨後宣布 GPT-5.2 正式推出，並強調新模型在通用推理能力、程式編碼效能與長文本理解方面均有明顯提升。

圖:unsplash

OpenAI 表示，GPT-5.2 將為企業與專業使用者帶來更高的經濟效益，特別是在製作簡報、處理多步驟專案、生成電子表格等工作流程中，模型具備更高的準確度與執行效率。

另一方面，Google 在 11 月發表新版 Gemini，並展現 Gemini 3 在多項 AI 能力評測榜單上的領先成績。對此，Altman 在接受 CNBC 訪問時表示，Gemini 3 的影響「比預期小」，並在訪談中與同步出席的迪士尼執行長鮑勃·伊格爾對最新合作進展作出回應。

迪士尼當日宣布，將向 OpenAI 投資 10 億美元，並授權其在 Sora 影片生成技術中使用來自《星際大戰》、皮克斯和漫威等旗下角色，進一步擴大娛樂內容在 AI 技術中的應用範圍。

OpenAI 也確認，GPT-5.1、GPT-5 與 GPT-4.1 仍會在應用程式介面中持續提供，不會因新版本推出而下架。新一代的 GPT-5.2 Instant、Thinking 與 Pro 模式將率先在 ChatGPT 中向付費用戶推出，並在後續逐步擴大提供範圍。