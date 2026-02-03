OpenAI 推 Codex App 對槓 Anthropic：用一台 Mac 指揮整隊 AI 工程師，限時免費上線！

重點一：OpenAI 發布 macOS 專用的 Codex 應用程式，可同時管理多個 AI 編碼代理，並行處理任務。

重點二：限時優惠開放所有 ChatGPT 使用者（包括免費與 Go 方案）試用，付費用戶速率限制加倍。

重點三：執行長山姆·阿特曼（Sam Altman）表示，Codex 用戶數量已破百萬，使用量自去年 12 月推出 GPT-5.2-Codex 後成長一倍。

OpenAI 於 2 月 2 日推出 Codex 的 macOS 桌面應用程式，將 AI 輔助編碼從單一助手協作，轉變為管理多個自主運作的 AI 代理團隊。

這款應用被 OpenAI 定位為「代理指揮中心」（command center for agents），開發者可同時委派多項編碼任務、自動化重複性工作，並監督可獨立運行長達 30 分鐘的 AI 系統。

Codex 應用程式採用專案導向的多執行緒架構，透過內建的 Git worktrees 功能，可讓每個 AI 代理都在獨立的程式碼副本中工作。開發者可以選擇在本地檢查這些改動，或是讓 AI 持續開發，不會影響到目前正在處理的 Git 狀態。

Codex App限時免費，付費方案用戶速率翻倍

為慶祝應用程式上線，OpenAI 採取積極的推廣策略。原本 Codex 僅限 ChatGPT Plus、Pro、Business、Enterprise 或 Edu 訂閱用戶使用，但現在限時開放給免費版與 Go 方案用戶試用。 對於既有的付費用戶，OpenAI 則將所有付費方案的速率限制暫時提高一倍，涵蓋應用程式、命令列介面（CLI）、IDE 擴充功能及雲端環境。

OpenAI 執行長山姆·阿特曼在記者會上表示：「這是我們內部最受歡迎的產品。」他透露自己最近完成了一個相當大型的編碼專案，「整個過程沒有開啟過傳統的整合開發環境（IDE）」，並強調「我打字輸入新想法的速度，就是軟體開發速度的極限」。

劍指 Anthropic Claude Code

OpenAI 披露，自去年 12 月中旬推出 GPT-4o-Codex 以來，Codex 整體使用量已成長一倍，過去一個月內有超過 100 萬名開發者使用 Codex。這款應用的推出時機敏感，就在 Anthropic 的競品 Claude Code 傳出年化經常性收入突破 10 億美元（約合新台幣 320 億元）僅約兩個月後。

Codex 應用程式內建「技能」（Skills）資料庫,可協助代理完成圖像生成等超越程式碼生成的任務。開發者也能透過「自動化」（Automations）功能,設定背景自動執行的排程任務,執行結果會放入佇列待用戶返回時檢視。此外,用戶還可為代理選擇不同的「個性」風格，以配合不同的工作習慣。

Codex 產品負責人 Alexander Embiricos 追溯了產品演進：「2021 年我們首次推出名為 Codex 的模型，當時為 GitHub Copilot 提供動力。那時人們只是在 IDE 中用 AI 寫一小段程式碼。但去年 8 月的 GPT-5，以及 12 月的 5.2 版本帶來巨大躍進，開發者開始委派完整功能的開發工作，而非只是配對編程。」目前 Codex macOS 版已上線，Windows 版則在開發中。

延伸閱讀：OpenAI 發布 GPT‑5.2‑Codex：更懂「長跑」的軟體工程夥伴，資安能力三級跳！

