OpenAI 擬改良語音模型 為 AI 裝置鋪路

根據The Information網站報導，人工智慧新創公司OpenAI正採取行動，改良自家語音AI模型，為有朝一日推出AI驅動的個人數位助理硬體裝置鋪路。

報導引述知情人士說法指出，這款硬體裝置可望大致奠基於語音技術，有別於聊天機器人ChatGPT以文字提示觸動反應的大型語言模型（LLM）。該公司研究人員不諱言，在回應的精準度和速度方面，現行語音版模型仍落後LLM版，因此，OpenAI已把多個工程、產品和研究團隊整合起來，攜手朝改良語音模型、為將來推出AI硬體裝置的目標邁進。

改良語音模型精確度，對OpenAI推出聽得懂消費者口頭指令的硬體裝置，至關重要。消息來源透露，第一批這種裝置最快要到一年後才會問世。

知情人士說，OpenAI改良語音模型的努力已開始收到成果。

新型語音模型架構產生的回應，聽起來更自然、情緒模擬更逼真，也提供更精確、有深度的回答。

